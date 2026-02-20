ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
15
1 хв

Росія може атакувати водопостачання міст-мільйонників навесні та влітку: перелік цілей

Експерт назвав названо пріоритетні цілі російських обстрілів найближчими місяцями.

Світлана Несчетна
Водопостачання може опинитися під загрозою через ворожі обстріли

Водопостачання може опинитися під загрозою через ворожі обстріли / © Shutterstock

Російські окупанти можуть змінити пріоритети обстрілів і зосередитись на об’єктах критичної інфраструктури, що забезпечують українців водою.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» повідомив Іван Якубець, командувач Аеромобільних військ ЗСУ (1998–2005 рр.).

Хто у зоні ризику?

За словами експерта, ворог цілитиметься у місця з найбільшою скупченістю населення, аби створити гуманітарну кризу. Основні цілі розподілені за категоріями:

  • Перша категорія: міста-мільйонники — Київ, Одеса, Харків та Дніпро.

  • Друга категорія: обласні центри України.

  • Промисловість: удари по заводах, стратегічних підприємствах та об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).

Як протидіяти загрозі?

Якубець наголосив на необхідності посилення оборони північних кордонів. Зокрема, він пропонує:

  1. Встановити перешкоди РЕБ уздовж кордону з Білоруссю.

  2. Блокувати навігаційні мережі, щоб максимально ускладнити рух російських дронів.

Нагадаємо, за даними аналітиків, російська армія припинила розпорошувати сили і тепер б’є точково, щоб прорвати українську протиповітряну оборону.

