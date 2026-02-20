- Дата публікації
Росія може атакувати водопостачання міст-мільйонників навесні та влітку: перелік цілей
Експерт назвав названо пріоритетні цілі російських обстрілів найближчими місяцями.
Російські окупанти можуть змінити пріоритети обстрілів і зосередитись на об’єктах критичної інфраструктури, що забезпечують українців водою.
Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» повідомив Іван Якубець, командувач Аеромобільних військ ЗСУ (1998–2005 рр.).
Хто у зоні ризику?
За словами експерта, ворог цілитиметься у місця з найбільшою скупченістю населення, аби створити гуманітарну кризу. Основні цілі розподілені за категоріями:
Перша категорія: міста-мільйонники — Київ, Одеса, Харків та Дніпро.
Друга категорія: обласні центри України.
Промисловість: удари по заводах, стратегічних підприємствах та об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).
Як протидіяти загрозі?
Якубець наголосив на необхідності посилення оборони північних кордонів. Зокрема, він пропонує:
Встановити перешкоди РЕБ уздовж кордону з Білоруссю.
Блокувати навігаційні мережі, щоб максимально ускладнити рух російських дронів.
Нагадаємо, за даними аналітиків, російська армія припинила розпорошувати сили і тепер б’є точково, щоб прорвати українську протиповітряну оборону.