Лілія Сандулеса замилувала фото з онуком-копією й розсекретила бізнес її сина та невістки

Лілія Сандулеса / © YouTube-канал Rostyslove Production

Народна артистка України Лілія Сандулеса, яка нещодавно вийшла заміж уп’яте, вперше за тривалий час розповіла про свою родину.

Як відомо, виконавиця стала мамою ще у дуже юному віці, коли їй було 17 років. Тоді на світ з’явився хлопчик, якого Лілія назвала Іваном. Зараз чоловікові вже близько 50 років і він має свою родину. За словами зірки, вже 14 років він у стосунках зі своєю дружиною Вікторією. Вони виховують спільного сина Івана-молодшого.

До того ж Сандулеса поділилася, що зараз родина розвиває бізнес. Їхня власна справа пов’язана з пошиттям одягу. Вікторія та Іван виготовляють нові колекції не лише для України, але й активно працюють за кордоном. Ба більше, їх як дизайнерів запрошують на міжнародні події у сфері моди.

Син і невістка Лілії Сандулеси / © YouTube-канал Rostyslove Production

«Майже 14 років разом. Невістку звати Вікторія, вона з Чернівецької області. Іванко — мій онук. Він мене називає лише Лілією. Торік вони отримали запрошення взяти участь в Ukrainian People Fashion Show, що було в Чикаго. Там як дизайнери вони представили свою колекцію. Я і на концертах одягаю. Їхні сукні по всьому світу — Індія, Америка, Україна, Франція…», — розповіла співачка в інтерв’ю Ростиславу Калацинському.

Також Сандулеса надала інтерв’юеру фото зі своїм онуком Іваном-молодшим. Зі світлин неозброєним оком помітно, як хлопчик дуже схожий на свою зіркову бабусю. Таку зовнішню подібність співачка не стала спростовувати, а навпаки лише потішилася цьому факту.

Лілія Сандулеса з онуком / © YouTube-канал Rostyslove Production

