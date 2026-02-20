- Дата публікації
Лілія Сандулеса замилувала фото з онуком-копією й розсекретила бізнес її сина та невістки
Виконавиця пишається досягненнями своєї родини.
Народна артистка України Лілія Сандулеса, яка нещодавно вийшла заміж уп’яте, вперше за тривалий час розповіла про свою родину.
Як відомо, виконавиця стала мамою ще у дуже юному віці, коли їй було 17 років. Тоді на світ з’явився хлопчик, якого Лілія назвала Іваном. Зараз чоловікові вже близько 50 років і він має свою родину. За словами зірки, вже 14 років він у стосунках зі своєю дружиною Вікторією. Вони виховують спільного сина Івана-молодшого.
До того ж Сандулеса поділилася, що зараз родина розвиває бізнес. Їхня власна справа пов’язана з пошиттям одягу. Вікторія та Іван виготовляють нові колекції не лише для України, але й активно працюють за кордоном. Ба більше, їх як дизайнерів запрошують на міжнародні події у сфері моди.
«Майже 14 років разом. Невістку звати Вікторія, вона з Чернівецької області. Іванко — мій онук. Він мене називає лише Лілією. Торік вони отримали запрошення взяти участь в Ukrainian People Fashion Show, що було в Чикаго. Там як дизайнери вони представили свою колекцію. Я і на концертах одягаю. Їхні сукні по всьому світу — Індія, Америка, Україна, Франція…», — розповіла співачка в інтерв’ю Ростиславу Калацинському.
Також Сандулеса надала інтерв’юеру фото зі своїм онуком Іваном-молодшим. Зі світлин неозброєним оком помітно, як хлопчик дуже схожий на свою зіркову бабусю. Таку зовнішню подібність співачка не стала спростовувати, а навпаки лише потішилася цьому факту.
