После "Холостяка" Тарасу Цимбалюку приписали загадочный роман: "Он сошелся"

Тарас Цимбалюк

Финал шоу «Холостяк-14» хоть уже и прошел, но лишь усилил интерес к личной жизни его главного героя — Тараса Цымбалюка.

После завершения проекта вокруг актера вспыхнула новая волна слухов. В шоу-бизнесовых кругах заговорили, что артист снова находится в отношениях, причем — с кем-то из прошлого. Интригу подогрели блогерша Кристина Горняк и ведущая Наталья Тур в рамках проекта "ПВМ". При обсуждении слухов о якобы возобновлении отношений Цимбалюка с бизнесвумен Светланой Готочкиной звезды выдали неожиданную реакцию.

«Это миф. Он сошелся, но не с Готочкиной. С кем — это уже секрет», — сделала неожиданное признание Горняк и Тур.

Наталья Тур, Иван Морозов, Кристина Горняк / © скриншот с видео

Такая формулировка лишь подлила масла в огонь. Дело в том, что в Сети уже длительное время обсуждают возможное воссоединение Цимбалюка с актрисой Еленой Светлицкой. Новая волна предположений поднялась после их совместного появления на премьере сериала «Тихая Нава» в Киеве. Так, актеры не только ходили вместе в кинотеатр, но и чаще стали появляться в компании друг друга — ездить на отдых и организовывать досуг. В то же время никаких официальных подтверждений от них не прозвучало.

Более того, еще до проекта «Холостяк» весной 2025 года источники ТСН.ua застали звездную парочку во Львове на романтической прогулке за ручку. Тогда звезды гастролировали с совместным спектаклем, но искру трудно было не заметить.

А вот в слухах о воссоединении Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной уже ставила точку сама бизнесвумен. В свое время она четко дала понять, что окончательно разорвала отношения с актером и теперь между ними только дружба.