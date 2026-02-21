Борис Джонсон / © Associated Press

Полномасштабного вторжения России можно было бы избежать, если бы международное сообщество не игнорировало тревожные сигналы. Западные союзники допустили серьезные ошибки, а их медлительность в предоставлении оружия привела к непоправимым потерям.

С такими заявлениями в канун четвертой годовщины войны выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.

Политик, возглавлявший британское правительство на момент вторжения 24 февраля 2022 года, подчеркнул, что корни нынешней трагедии лежат в прошлом. По его убеждению, войны можно было бы избежать, если бы Запад уделил больше внимания усилению агрессии Путина и аннексии Крыма в 2014 году.

Вместе с бывшим главой вооруженных сил Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакином, Джонсон признал: несмотря на беспрецедентную поддержку Киева с первых дней полномасштабной войны, союзники действовали крайне нерешительно.

За последние годы западным партнерам часто нужны месяцы, чтобы просто договориться об отправлении того оружия, которое срочно просил президент Владимир Зеленский.

Сэр Тони Радакин охарактеризовал такой подход союзников как «постепенный» и подтвердил недовольство Киева:

«Украина считает его слишком медленным, и это вызывает глубокое разочарование — эти разногласия существовали на протяжении всего времени», — сказал британский военный.

По информации издания, Джонсон обвинил Запад в том, что их колебания оплачиваются кровью украинцев.

«Эта осторожность стоила жизням. Мы всегда неоправданно затягивали процесс», — сказал экс-премьер.

Он также обратил внимание на то, что в конце концов партнеры всегда приходили к согласию и передавали Украине необходимое вооружение, и это ни разу не привело к катастрофе для Запада.

«В итоге мы дали украинцам то, чего они просили, и это всегда шло им на пользу, а Путину — во вред», — подчеркнул он.

Джонсон призвал международное сообщество отвергнуть страхи по поводу возможных действий российского диктатора в ответ на поддержку Киева.

«То есть от эскалации страдает только Путин», — резюмировал политик.

Напомним, также Джонсон призвал Лондон и союзников рассмотреть возможность немедленного направления в Украину небоевых военных подразделений.

По мнению Джонсона, такой шаг должен продемонстрировать решимость Запада и повлиять на расчеты Путина. Он отмечал, что если союзники уже обсуждают развертывание контингента после достижения прекращения огня, то стоит задать вопрос о целесообразности таких действий уже сейчас.

Ранее британское правительство сообщало об обработке вместе с партнерами концепции возможной коалиции для поддержания мира и стабильности в Украине. В то же время, официальная позиция Лондона предусматривала развертывание сил только после заключения соответствующего соглашения о завершении боевых действий.

В Кремле в ответ заявляли, что будут расценивать появление каких-либо иностранных войск на территории Украины как потенциальные цели для российской армии вне зависимости от их статуса.