Правильное размещение розеток / © Pixabay

Реклама

Специалисты по электромонтажу отмечают: ошибки на этапе планирования могут вращаться сотнями лишних киловатт-часов каждый год. И что немаловажно — большинство из них легко предупредить еще во время ремонта.

Самая распространенная проблема — розетки, установленные слишком далеко от техники. В результате появляются удлинители, тройники, лишние соединения. Длинные провода создают дополнительное сопротивление в сети, а это значит больше потерь энергии и повышенная нагрузка. Чем сложнее путь тока, тем выше затраты.

Вторая типичная ошибка — розетки, спрятанные за шкафами или диванами. Когда до них неудобно добраться, приборы остаются постоянно подключенными к сети. Зарядные устройства, блоки питания, телевизоры переходят в режим ожидания и незаметно потребляют электроэнергию круглосуточно.

Реклама

Третий просчет — отсутствие розеток в рабочих зонах. На кухне, у письменного стола или телевизионной тумбы технику подсоединяют к удаленным точкам, создавая паутину из проводов. Это не только неудобно, но и опасно: проводка быстрее изнашивается, а сеть работает с перегрузкой.

Эксперты советуют размещать розетки там, где техника используется постоянно — на уровне удобного доступа. На кухне над столешницей, чтобы не тянуть удлинители. В спальне — у кровати во избежание скопления зарядных устройств в одном месте. В ванной — на безопасном расстоянии от воды и с соответствующей защитой, ведь приоритетом здесь является безопасность.

Экономия начинается с простоты. Минимум лишних соединений — минимум потерь. Когда сеть спроектирована грамотно, нагрузка распределяется равномерно, техника служит дольше, а счета за электроэнергию постепенно уменьшаются без дополнительных жертв и сверхусилий.