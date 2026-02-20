67-летняя Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз: что известно о ее новом муже

Лилия Сандулеса

Реклама

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса после недавнего скандала с экс-супругом Иво Бобулом неожиданно сообщила о своем пятом официальном браке.

Так, 67-летняя исполнительница тайно узаконила отношения и только теперь решилась рассказать о возлюбленном и их истории знакомства. О кардинальных изменениях в личной жизни артистка впервые заговорила в интервью Rostyslove Production. Сандулеса призналась, что их история с будущим мужем началась с общения в онлайне — через мессенджеры и YouTube.

«Три года я замужем. Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в YouTube. Он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так. Кроме моей семьи, родных и друзей, никому не говорила», — сказала Сандулеса.

Реклама

Лилия Сандулеса

По словам певицы, ее избранник немного старше ее. Рядом с ним она чувствует себя прежде всего женщиной и искренне благодарит Бога за эту встречу. Имя мужа артистка пока не разглашает и не показывает совместных фото. Так же в тайне Сандулеса решила оставить место заключения своего брака и не раскрыла, было ли это в Украине или за рубежом. Однако она подчеркивает, что свадьба была и она была «очень уютной и прекрасной», а нынешний союз для нее — особенный и осознанный.

«Я люблю мужчин. Если что-то я хочу и только думаю об этом, а он уже говорит — ну это просто… На склоне лет, когда мы нашлись, я очень благодарна Богу. Он немножечко старше меня. Никогда не думала, что после стольких лет Боженька даст мне такого человека, который будет близок моей душе. Сейчас я чувствую себя просто женщиной — вот и все!» — счастливо сообщила исполнительница.

Лилия Сандулеса личная жизнь — что известно о ее мужьях и детях

Певица Лилия Сандулеса имеет насыщенную историю отношений. Она шесть раз выходила замуж, хотя официально зарегистрировала только четыре брака. Первый раз артистка вышла замуж в 16 лет, а уже через год стала мамой — родила сына Ивана. Сегодня он уже создал собственную семью и воспитывает сына, которого назвал в свою честь.

Реклама

Среди самых громких романов певицы — союз с Александром Серовым, уроженцем Украины, который во время войны цинично стал путинистом и поддерживает оккупантов. Также Лилия была третьей женой певца Иво Бобула. Их союз длился почти десять лет и завершился разводом в 2002 году. А лишь недавно артистка шокировала признанием, что во время брака с Бобулом была беременной, однако, по ее словам, певец настоял на аборте на пике их популярности.