Лилия Сандулеса шокировала, что была беременна от Иво Бобула и как он уговорил ее сделать аборт
Певица раскрыла ошеломительные подробности их отношений.
Народная артистка Украины Лилия Сандулеса шокировала признанием, что была беременна от певца Иво Бобула, но он уговорил сделать ее аборт.
Личным исполнительница поделилась в интервью Ростиславу Калацинскому. Певица говорит, что это было в конце 1994 года. Карьера артистов только начала взлетать. Когда певцы вернулись из США в Украину, то Лилия Сандулеса призналась Иво Бобулу, что беременна.
"Я была беременна. Это в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю, что я беременна, Иво, что будем делать? Говорит: "Ну, Лиля, мы только приехали. Ну не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел", - говорит артистка.
Однако Иво Бобул детей не хотел, по крайней мере, именно на тот момент. Он начал говорить Лилии Сандулесе, что их карьера начинает развиваться, и сейчас не до этого. Бобул убедил певицу сделать аборт, а она согласилась. Лилия Сандулеса отметила, что на самом деле хотела того ребенка, поэтому ей больно из-за своего решения.
"Я была беременна и, поверьте, что я хотела (ребенка - прим. ред.) от мужчины, с кем я живу, кого я люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил: "Лиля, мы же только сейчас набрали обороты. Давай потом. У нас все будет". Но мне очень больно, потому что это мой грех. Но без него - как? Никак! Тем более, я хотела ему помочь. Мы пели вместе. Поэтому я пошла на то, что он уговорил (сделать аборт - прим. ред.)", - добавила певица.
Напомним, недавно Иво Бобул выдал ряд признаний о браке с Лилией Сандулесой, где также раскрыл причины их развода. После этого артистка охверилась на своего бывшего мужа и объяснила, что именно ее возмутило.