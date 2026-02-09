Лилия Сандулеса шокировала, что была беременна от Иво Бобула и как он уговорил ее сделать аборт

Лилия Сандулеса и Иво Бобул

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса шокировала признанием, что была беременна от певца Иво Бобула, но он уговорил сделать ее аборт.

Личным исполнительница поделилась в интервью Ростиславу Калацинскому. Певица говорит, что это было в конце 1994 года. Карьера артистов только начала взлетать. Когда певцы вернулись из США в Украину, то Лилия Сандулеса призналась Иво Бобулу, что беременна.

"Я была беременна. Это в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю, что я беременна, Иво, что будем делать? Говорит: "Ну, Лиля, мы только приехали. Ну не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел", - говорит артистка.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул / © t.me/muzvar_ua

Однако Иво Бобул детей не хотел, по крайней мере, именно на тот момент. Он начал говорить Лилии Сандулесе, что их карьера начинает развиваться, и сейчас не до этого. Бобул убедил певицу сделать аборт, а она согласилась. Лилия Сандулеса отметила, что на самом деле хотела того ребенка, поэтому ей больно из-за своего решения.

"Я была беременна и, поверьте, что я хотела (ребенка - прим. ред.) от мужчины, с кем я живу, кого я люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил: "Лиля, мы же только сейчас набрали обороты. Давай потом. У нас все будет". Но мне очень больно, потому что это мой грех. Но без него - как? Никак! Тем более, я хотела ему помочь. Мы пели вместе. Поэтому я пошла на то, что он уговорил (сделать аборт - прим. ред.)", - добавила певица.

Напомним, недавно Иво Бобул выдал ряд признаний о браке с Лилией Сандулесой, где также раскрыл причины их развода. После этого артистка охверилась на своего бывшего мужа и объяснила, что именно ее возмутило.