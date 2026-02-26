ТСН у соціальних мережах

Надін із "Холостяка" натякнула на образу на Цимбалюка і зробила заяву про їхнє спілкування після шоу

Переможниця проєкту розкрила, в яких стосунках залишилась з актором.

Надін Головчук

Переможниця "Холостяка-14", модель та блогерка Надін Головчук зробила заяву про спілкування з актором Тарасом Цимбалюком після проєкту.

До слова, пара хоч і обрала одне одного на шоу, проте стосунки між ними одразу не склались. Вони не стали після "Холостяка" далі розвивати їхню історію. Ба більше, Надін в інтерв'ю Ксенії Щербач зізналась, що вони навіть не зуміли залишитися в гарних стосунках після розриву. Блогерка натякає, що актор її образив. Проте в подробиці вона не вдається, адже "не говоритиме нічого зайвого".

"Ще до постшоу я думала, що ми залишимося в гарних стосунках, бо я не з тих людей, які хочуть все рубати, залишати поганий слід чи післясмак негативу. Це не про мене. Тому я нічого зайвого не говорила і не буду говорити", - говорить блогерка.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук

До речі, після проєкту вони також припинили будь-яке спілкування. Хоча Тарас Цимбалюк все ж таки намагався з нею зв'язатися та після Нового року надсилав голосові повідомлення. Проте Надін не стала їх слухати та відповідати артистові.

"Після Нового року я отримувала голосові повідомлення. Але я зняла з себе всю відповідальність, я побачила, яке ставлення до мене було на постшоу і до. Але в мене теж є якийсь свій характер, своє бачення. Я навіть не слухала. Я прочитала, щоб людина бачила, але не слухала. Я не хочу впускати це знову в свій простір. Ми не бачились, не спілкувались", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, тим часом Тарасу Цимбалюку після "Холостяка" встигли приписати загадковий роман. Подейкують, що він нібито зійшовся з колишньою, і це не про бізнесвумен Світлану Готочкіну.

