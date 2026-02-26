Покупці не беруть: в Україні обвалилися ціни на популярний овоч

Огірки в Україні почали дешевшати

Реклама

На українському ринку почали помітно знижуватися ціни на тепличні огірки нового обороту. Головною причиною такого здешевлення стало зменшення споживчої активності на тлі збільшення пропозиції від місцевих стаціонарних комбінатів.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому дешевшають огірки

Наразі майже всі українські тепличні господарства вже розпочали масову реалізацію огірків нового врожаю. Через це пропозиція на ринку зросла, а от роздрібні мережі та оптові компанії цього тижня суттєво зменшили обсяги закупівель, скаржачись на дуже низькі темпи збуту.

Реклама

У результаті таких цінових коригувань вартість овочів впала в середньому на 11% порівняно з кінцем минулого тижня. Зараз тепличні огірки продаються в межах від 125 до 170 гривень за кілограм. Варто зазначити, що попри здешевлення, українські комбінати все одно пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року.

«Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого», — зазначає видання.

Цінові гойдалки на ринку овочів

Тим часом на овочевому ринку також несподівано впали ціни на столові буряки. Через проблеми зі зберіганням в умовах постійних перебоїв з електроенергією дрібні фермери масово розпродають свої запаси, відвантажуючи коренеплоди по 5-10 гривень за кілограм.

Великі ж господарства, які достатньо забезпечені генераторами, поки призупинили продажі в очікуванні вигідніших умов. Хоча сьогодні буряк коштує в середньому на 59% дешевше, ніж торік, аналітики попереджають про можливу кардинальну зміну ситуації, оскільки загальний цьогорічний врожай був досить скромним.