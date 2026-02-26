Цены на популярный овощ резко обвалились: сколько стоит килограмм

Огурцы в Украине начали дешеветь

На украинском рынке заметно снижались цены на тепличные огурцы нового оборота. Главной причиной такого удешевления стало уменьшение потребительской активности на фоне увеличения предложения местных стационарных комбинатов.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему дешевеют огурцы

Пока почти все украинские тепличные хозяйства уже начали массовую реализацию огурцов нового урожая. Из-за этого предложение на рынке выросло, а вот розничные сети и оптовые компании на этой неделе существенно снизили объемы закупок, жалуясь на очень низкие темпы сбыта.

В результате таких ценовых корректировок стоимость овощей упала в среднем на 11% по сравнению с концом минувшей недели. Сейчас тепличные огурцы продаются от 125 до 170 гривен за килограмм. Стоит отметить, что, несмотря на удешевление, украинские комбинаты все равно предлагают огурец в среднем на 50% дороже, чем в конце февраля 2025 года.

«В то же время большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте. Они аргументируют это тем, что предложение местной продукции с каждым днем продолжает расти, в то время как темпы сбыта оставляют желать лучшего», — отмечает издание.

Ценовые качели на рынке овощей

Между тем на овощном рынке также неожиданно упали цены на столовую свеклу . Из-за проблем с хранением в условиях постоянных перебоев с электроэнергией мелкие фермеры массово распродают свои запасы, отгружая корнеплоды по 5-10 гривен за килограмм.

Большие же хозяйства, достаточно обеспеченные генераторами, пока приостановили продажи в ожидании более выгодных условий. Хотя сегодня свекла стоит в среднем на 59% дешевле, чем в прошлом, аналитики предупреждают о возможном кардинальном изменении ситуации, поскольку общий урожай этого года был достаточно скромным.