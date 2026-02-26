Тайна старой башни: строители обнаружили капсулу времени с Викторианской эпохи

Ратуша в городе Мидлсбро хранила капсулу времени более полутора веков

Во время масштабного проекта по реконструкции одного из старейших зданий английского города Мидлсбро рабочие совершили неожиданное открытие. Под часовой башней Старой ратуши они нашли идеально сохранившуюся капсулу времени , которую спрятали там еще в 1858 году.

Об этом пишет Newsweek.

Нашедшие внутри капсулы

Находка была обнаружена во время реставрационных работ стоимостью 6,3 миллиона фунтов стерлингов. Капсула была замурована в фундаментный камень, который в свое время заложил тогдашний мэр города Генри Томпсон.

Внутри реставраторы обнаружили рукописные документы с подписями отцов-основателей города. Там лежал идеально сохранившийся экземпляр местной газеты от 25 сентября 1858 года и серебряная монета номиналом три пенса 1857 года выпуска. На одном из пергаментов отмечалось, что еще 30 лет назад на месте ратуши было обычное пастбище с единственным домом.

«Газеты и пергаментный документ находятся в очень хорошем состоянии, практически без признаков повреждения водой или кислородом. Викторианцы отлично справились с герметизацией содержимого в капсуле, а затем и в фундаментном камне», — рассказала реставратор местного архива Гелен Кендалл.

Историческая ценность находки

Руководитель строительной компании Пол Гаммертон признался, что обнаружение артефактов Викторианской эпохи в первые дни проекта стало невероятным моментом для всей команды. По его словам, эта находка является мощным упоминанием о том, почему так важно хранить старые исторические здания.

Старую ратушу, закрывшуюся еще в 1996 году, планируют превратить в современное коммерческое пространство. Реставрацию часовой башни и самого здания планируют завершить к празднованию 200-летия Миддлсбро в 2030 году. Все найденные артефакты будут тщательно законсервированы и сохранены для будущих поколений.

