Сколько денег нужно на восстановление энергетики в Украине: Шмыгаль назвал шокирующие цифры

Денис Шмигаль / © Associated Press

Реклама

На возобновление украинской энергетики нужно 90,6 млрд долларов — такую оценку дал Всемирный банк. Поскольку государство не может покрыть такую сумму самостоятельно, инвесторам предлагают пять главных направлений для совместного развития энергосистемы.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Покрыть эти потребности только из-за государственных инвестиций невозможно. Мы должны консолидировать силы через механизмы государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях», — заявил Денис Шмыгаль.

Реклама

Об этом он сообщил во время разговора президента Владимира Зеленского с представителями международного бизнеса и с участием советницы Главы государства по вопросам экономического развития Христи Фриланд.

«Мы не просто рассчитываем на солидарность бизнеса, а предлагаем конкретные выгодные инвестиционные проекты», — отметил чиновник.

Также Денис Шмыгаль назвал пять главных направлений, которые помогут укрепить энергосеть и подготовить ее к следующей зиме:

системы накопления энергии (BESS) для компенсации колебаний генерации;

Возобновляемые источники, в том числе ветро- и гидроэнергетика;

Гибкая газовая генерация (газотурбинные установки и когенерация);

Локальные сети Smart Grid для общин и предприятий;

Развитие агрегации, что позволит домохозяйствам быть конкурентными игроками рынка.

«Мы заинтересованы в инвестициях в нашу энергетику, рассчитываем на общие проекты, мы должны сделать как можно больше к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Реклама

По оценкам Всемирного банка, такие шаги позволят постепенно снизить нагрузку на государственную генерацию и обеспечить энергетическую независимость критически важных объектов.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, энергетическая ситуация в столице остается стабильно сложной, поэтому киевлянам не следует ожидать возвращения к классическим графикам отключений света по меньшей мере до апреля.

Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину от 23 февраля.