- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1494
- Время на прочтение
- 2 мин
Роберт Де Ниро разнес политику Трампа и призвал "избавиться от него": президент США ответил на критику
Роберт Де Ниро раскритиковал политику действующего президента США. Дональд Трамп не стал молчать.
Голливудский актер Роберт Де Ниро жестко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.
Артист не является сторонником политика, и неоднократно открыто выражал свое недовольство. На подкасте The Best People with Nicolle Wallace артист тоже не стал изменять своим взглядам. Актер считает, что Дональд Трамп и в дальнейшем "будет пытаться удержаться на посту президента США". Роберт Де Ниро убежден, что из этого "не будет ничего хорошего". Артист призывает, что Трампа необходимо "устранить с поста президента", иначе "он разрушит страну".
"Мы должны избавиться от него. Он разрушит страну", - выдал Роберт Де Ниро.
Президент США не стал молчать. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ответил на упреки актера, передает The Independent. Он назвал артиста "сумасшедшим", который "не понимает, что говорит". Более того, американский лидер приравнял высказывания Роберта Де Ниро к "серьезному преступлению".
"Роберт Де Ниро - еще один больной и сумасшедший, который, по моему мнению, имеет чрезвычайно низкий уровень IQ и совершенно не понимает, что делает и говорит. Некоторые его высказывания являются серьезными преступлениями", - ответил Дональд Трамп актеру.
Напомним, недавно у президента США была публичная перепалка с актером Джорджем Клуни. Дональд Трамп резко прошелся по артисту после того, как тот получил французское гражданство. Однако и актер не стал молчать, а язвительно ему ответил.