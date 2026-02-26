Роберт Де Ниро разнес политику Трампа и призвал "избавиться от него": президент США ответил на критику

Роберт Де Ниро и Дональд Трамп / © Associated Press

Голливудский актер Роберт Де Ниро жестко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

Артист не является сторонником политика, и неоднократно открыто выражал свое недовольство. На подкасте The Best People with Nicolle Wallace артист тоже не стал изменять своим взглядам. Актер считает, что Дональд Трамп и в дальнейшем "будет пытаться удержаться на посту президента США". Роберт Де Ниро убежден, что из этого "не будет ничего хорошего". Артист призывает, что Трампа необходимо "устранить с поста президента", иначе "он разрушит страну".

"Мы должны избавиться от него. Он разрушит страну", - выдал Роберт Де Ниро.

Роберт Де Ниро / © Associated Press

Президент США не стал молчать. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ответил на упреки актера, передает The Independent. Он назвал артиста "сумасшедшим", который "не понимает, что говорит". Более того, американский лидер приравнял высказывания Роберта Де Ниро к "серьезному преступлению".

"Роберт Де Ниро - еще один больной и сумасшедший, который, по моему мнению, имеет чрезвычайно низкий уровень IQ и совершенно не понимает, что делает и говорит. Некоторые его высказывания являются серьезными преступлениями", - ответил Дональд Трамп актеру.

Напомним, недавно у президента США была публичная перепалка с актером Джорджем Клуни. Дональд Трамп резко прошелся по артисту после того, как тот получил французское гражданство. Однако и актер не стал молчать, а язвительно ему ответил.