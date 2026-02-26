Дан Балан раскрыл причину кардинальных изменений во внешнем виде и удивил своим новым проектом

Дан Балан

Молдавский певец Дан Балан решил воплотить свою давнюю мечту в жизнь и создал неожиданный проект.

Артист запускает продакшн-компанию, которая получила название Ma Ya Hi Studios и посвящена созданию контента для всей семьи. Идея студии родилась из желания создавать искренние и качественные форматы, которые с удовольствием смогут смотреть как дети, так и взрослые.

Увлечение Дана Балана созданием проектов для детей появилось еще в начале его карьеры. До международного успеха с O-Zone его первые творческие достижения были связаны с телевидением. В 20 лет он создал телевизионную программу Tanti Ludmila Show, которая в течение длительного времени имела самые высокие рейтинги на национальном телевидении Молдовы. Дан Балан был режиссером и продюсером программы, а его мама, Ludmila Balan, была ведущей. Сегодня это давнее увлечение возвращается в новом формате.

Мама Дана Балана

Первым проектом продакшн-компании стал Hat Birds - образовательный и фантазийный шоу-проект, в котором юмор и музыка естественно сочетаются с ценностями и полезной информацией для детей. Каждый эпизод подарит семье время вместе и возможность открыть для себя что-то новое. Кстати, проект транслируется на английском, румынском и украинском языках.

Каждый эпизод рассказывает о приключениях девяти друзей из вымышленного мира, где все существа являются сочетанием шляп и птиц. Они попадают в наш мир, чтобы создать собственное телешоу с играми, образовательными вызовами и интерактивными заданиями для детей. Параллельно персонажи формируют поп-группу, которая выпускает новую песню каждый сезон. Ведущей проекта является Ludmila Balan - мама артиста.

Кадр из нового проекта Дана Балана

Те, кто знает Дана Балана прежде всего как артиста и композитора, откроют для себя новые грани его творчества. В Hat Birds он является продюсером, режиссером, сценаристом, дизайнером декораций и создателем каждого персонажа.

"Сегодня я запускаю свою новую компанию. Мы начинаем с первого сезона первого шоу - Hat Birds. Это особенный день для меня. Моей давней мечтой было создать компанию, производящую контент для всей семьи. Построить волшебный мир, в котором и дети, и их родители смогут найти что-то близкое своему сердцу. Мало кто знает, но мои первые успехи были не в музыке. Все началось с телевидения. Я любил тот мир, но моя жизнь пошла в другом направлении. Пять лет назад я решил вернуться к этой мечте", - делится артист.

Напомним, недавно Дан Балан ошеломил кардинально новым образом. В частности, артист изменился просто до неузнаваемости. Такие изменения в его внешнем виде связаны именно с занятостью над проектом.