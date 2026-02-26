Экс-жена Остапчука объяснила, почему после развода не отказалась от его фамилии

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука объяснила, почему после развода оставила его фамилию.

Шоумен и нотариус Кристина Горняк расторгли брак в октябре 2022 года. Бывшая жена ведущего решила не возвращать свою девичью фамилию. Кристина объяснила, что не хочет тратить время на смену документов, которых придется немало переделывать. Кроме того, по словам нотариуса, это к тому же это финансовые расходы. В профиле в Instagram Кристина тоже указала фамилию Остапчук. Однако она говорит, что это связано исключительно с ее профессиональной деятельностью.

"Сейчас заниматься изменениями для меня это энергозатратно, также несет расходы финансовые, потому что выпадаю из работы, а также на эту фамилию мной открыто кучу виз в разные страны и другие документы в Европе, что займет время для изменения. В профиле Instagram, потому что я нотариус Остапчук Х. В., уже с 2020 года, люди видят описание в профиле "нотариус", переходят в поиск, то найдут по официальной фамилии!" - отметила нотариус.

Также Кристина Горняк отметила, что фамилия для нее лишь формальность, поэтому она не придает ей особого значения. Тем более, в публичном пространстве ее знают именно по девичьей. Кроме того, она добавила, что сам Владимир Остапчук был не против того, что бывшая жена оставляет его фамилию.

"Для меня эта фамилия пока - чистая формальность. Не несет никакой смысловой нагрузки. И тем более болезненных воспоминаний. Когда мы разводились, стояли в ЗАГСе, был вопрос от работника: какую фамилию оставляете? Я сказала, что Остапчук, мой бывший стоял рядом, никаких замечаний не было", - добавила нотариус.

Напомним, недавно между бывшей и нынешней женами Владимира Остапчука разгорелась новая громкая ссора. Кристина Горняк заявила об изменах ведущего в браке и издевательствах над ней. Между тем Екатерина Полтавская пригрозила ей судом за клевету.