Двойное убийство на Днепропетровщине: супругов жестоко зарезали, а затем подожгли тела

Подозреваемые в двойном убийстве на Днепропетровщине / © Прокуратура Днепропетровской области

В Камянском районе Днепропетровской области суд назначил строжайшую меру наказания двум 32-летним местным жителям, которые жестоко расправились с супругами. За совершенное убийство и попытку скрыть следы преступления путем поджога мужчины проведут остальную жизнь за решеткой.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Детали кровавой расправы

Трагедия произошла утром 18 апреля 2022 года. По данным Каменской окружной прокуратуры, нападавшие пришли в дом знакомых, с которыми имели давний конфликт. То, что происходило дальше, поражает своей жестокостью:

Убийство хозяина: мужчину сначала жестоко избивали руками и ногами, после чего один из нападавших нанес ему по меньшей мере 19 ножевых ранений .

Убийство жены: пока один палач расправлялся с мужем, другой совершил насильственные действия в отношении жены хозяина. Женщине нанесли не менее 14 ударов ножом в участок шеи.

Обе жертвы скончались на месте. Чтобы скрыть доказательства, злоумышленники подожгли дом вместе с телами погибших и скрылись.

Позиция осужденных и приговор суда

В ходе судебных заседаний фигуранты пытались избежать полной ответственности. Один из них признал вину лишь частично (только в убийстве мужчины), другой категорически отрицал свою причастность.

Несмотря на это, прокуроры предоставили безоговорочные доказательства вины по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух человек) и ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение имущества) УК Украины. Суд поддержал позицию обвинения и приговорил обоих к пожизненному лишению свободы.

До вступления приговора в законную силу убийцы будут оставаться под стражей.

