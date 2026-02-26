Анджелина Джоли напомнила миру об Украине и на жутком видео показала реалии войны

Анджелина Джоли / © Associated Press

Голливудская актриса и гуманитарный посол Анджелина Джоли в годовщину полномасштабного вторжения обратилась в мир с жестоким заявлением о миллионах пострадавших украинцев.

В своем Instagram Анджелина подчеркнула, что украинское гражданское население до сих пор остаются без должной защиты, а атаки по жилым кварталам, школам и больницам не прекращаются.

Актриса приурочила свое заявление к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ. Она подчеркнула, что, несмотря на усталость мира от новостей, война продолжает ежедневно уносить жизни мирных людей.

«Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет переживают эту жестокую войну. Мы оба провели время в Украине. Фотографии Джайлза Дули передают дух ее народа — его тепло, мужество и стойкость, несмотря ни на что. Гражданские продолжают иметь слишком мало защиты», — написала Джоли.

Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні / © instagram.com/angelinajolie

Она подчеркнула, что опасность для мирных жителей не уменьшается: удары беспилотников достигают жилых массивов, рушатся важные объекты городской инфраструктуры, под огнем оказываются учебные и медицинские учреждения, а все больше семей переживают потерю родных или вынужденное переселение.

Джоли привела обновленные цифры :

10,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи;

5,9 миллиона были вынуждены покинуть страну;

5 миллионов остаются под оккупацией;

десятки тысяч детей принудительно перемещены или депортированы;

зафиксировано более 2500 атак на систему здравоохранения;

1389 больниц повреждены или разрушены.

Отдельно она привела статистику за 2025 год:

2248 гражданских погибли, 12493 получили ранения, а количество жертв среди мирного населения от взрывного оружия возросло на 26%.

Также актриса напомнила о зиме, которую переживают украинцы в условиях регулярных отключений электроэнергии. Температура в отдельных регионах опускалась до –25°C, оставляя людей без надежды на восстановление тепла и света.

Анджелина Джоли в Украине

Анджелина Джоли дважды посещала Украину во время полномасштабной войны. В 2022 году она побывала в Львове, где встречалась с переселенцами и волонтерами. В ноябре 2025-го актриса приехала в прифронтовый Херсон — город узнал ее визит после появления фото в тактическом жилете с патчем организовавшего поездку фонда Legacy of War Foundation.

Анджелина Джоли в Херсоне

В Херсоне Джоли посетила детскую областную больницу, где проходят реабилитацию дети, раненые в результате обстрелов. Она пообщалась с медиками, родителями и детьми, интересовалась работой заведения по укрытию и условиями труда персонала. Во время пребывания в городе актриса слышала гул беспилотников и впоследствии отметила, что местные называют это «человеческим сафари» — когда дроны используются для отслеживания и гражданских терроров.

Ранее Джоли также сообщила, что не исключает возможности снова приехать в Украину.

Напомним, актер, сыгравший роль Гендальфа во «Властелине колец», поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения. Иен Маккеллен трогательно зачитал поэзию военного ВСУ.

