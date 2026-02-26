Леся Никитюк растрогала Сеть новым фото с сыном и добавила искренний призыв

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк радует поклонников теплыми семейными кадрами и доказывает, что материнство ей очень подходит. Звезда снова очаровывает Сеть трогательным фото со своим сыном Оскаром.

На своей Instagram-странице Леся опубликовала фотографию, как она кормит малыша, а вокруг царит уютная атмосфера детской комнаты, украшенной игрушками и ярким декором. В углу ярко виднеются шарики в форме сердечек, придавая кадру особую нежность. Можно также увидеть самого Оскара, сидящего в детском кресле, но лицо малыша телеведущая продолжает скрывать.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Звезда дополнила публикацию шутливой надписью:

Реклама

«Не забывайте кормить детей. Ибо когда-нибудь они накормят нас».

Такая Instagram-история еще раз подтверждает, что Леся не только успешна в карьере, но и счастливая мамочка, искренне делящаяся важными моментами своей семейной жизни с фанатами.

Напомним, известная украинская продюсерша недавно также восхищала Сеть фотографией своего ребенка. Елена Мозговая поделилась фото подросшей дочери от Аксельрода.