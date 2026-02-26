ФЛПов могут оштрафовать на 12 000 гривен: что изменится для предпринимателей в 2026 году

ФЛП / © ТСН.ua

Часть украинских ФЛП обязана установить и использовать POS-терминал. Если предприниматель не обеспечит клиентам возможность безналичной оплаты, ему грозит штраф около 12 000 гривен.

Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Кому нужен POS-терминал в 2026 году

Ключевым документом, регулирующим вопрос установления платежных терминалов, является постановление Кабинета Министров Украины от 29.07.2022 № 894. Она обязывает обеспечить безналичный расчет предпринимателей, которые:

ведут деятельность в населенных пунктах с населением более 25 тысяч человек;

осуществляют торговлю в городах и селениях с численностью от 5 до 25 тысяч жителей;

работают в населенных пунктах с населением до 5 тысяч человек.

С 1 января 2026 года требование об установлении POS-терминалов должно распространиться и на ФЛП первой группы единого налога, выездных торговцев (из лотков или передвижных точек), фермеров, продающих собственно выращенную или откормленную продукцию, а также владельцев торговых автоматов.

В конце 2025 года правительство приняло постановление от 29.12.2025 № 1768, которым отложило введение этой нормы для указанных категорий до завершения военного положения. Обязанность начнет действовать только через три месяца после его прекращения или отмены.

Кроме того, требование не применяется к предпринимателям, работающим на территориях общин в зонах активных боевых действий, временной оккупации или блокировке.

Какие штрафы предусмотрены за отсутствие POS-терминала

Игнорирование требования может обернуться значительными финансовыми санкциями:

в соответствии со статьей 163-15 КУоАП - штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн);

за повторное нарушение в течение года – от 8 500 до 17 000 грн;

согласно статье 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» – 8 500 грн (500 не облагаемых налогом минимумов);

по статье 155 КУоАП - от 17 до 170 грн.

В итоге за первое нарушение предприниматель может уплатить около 12 000 грн штрафов. Если ситуация не будет исправлена и нарушение повторится в течение года, сумма санкций может возрасти до 25 670 грн и более.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство не будет подавать в Верховную Раду законопроект об обязательном введении НДС для физических лиц-предпринимателей в феврале 2026 года. По результатам переговоров с МВФ согласовано повышение порога уплаты НДС для ФЛП до 4 млн грн оборота. Так, около двух третей ФЛП не попадают под это требование.