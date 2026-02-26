О чем говорил Зеленский с Трампом: СМИ раскрыли неизвестные подробности

Зеленский с Трампом / © Владимир Зеленский

Реклама

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп стремятся к завершению боевых действий в Украине уже в ближайшие месяцы. В ходе вчерашнего телефонного разговора (25 февраля) лидеры обсудили подготовку к прямым переговорам с российской стороной и возможность проведения совместного саммита.

Об этом сообщил Общественному источник в ОП.

Мирные переговоры Украина-Россия-США

По информации источника «Общественного» в Офисе Президента, ключевой темой диалога стали временные пределы окончания войны. Стороны ищут пути решения территориальных вопросов и определяют сроки подписания действенных гарантий безопасности Украины.

Реклама

Отдельное внимание президенты уделили предстоящей встрече украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с американской командой для детализации мирного плана. Главным инструментом урегулирования конфликта рассматривается встреча на самом высоком уровне при участии представителей Москвы.

«Обсудили подготовку ко встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно», — сообщил инсайдер в ОП.

Переговоры Украины с США — последние новости

Напомним, 25 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил Зеленский, к этому разговору с американской стороны были присоединены представители Трампа — Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер.

Реклама

А уже 26 февраля в Женеве в рамках мирных переговоров стартовала двусторонняя встреча делегаций Украины и США, где стороны обсудят экономическую поддержку, обмен пленными и подготовку к трехсторонним переговорам с участием России.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию войны в Украине.