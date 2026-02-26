Про що говорив Зеленський з Трампом: у ЗМІ дізналися

Зеленський з Трампом / © Володимир Зеленський

Реклама

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп прагнуть завершення бойових дій в Україні вже найближчими місяцями. Під час вчорашньої телефонної розмови (25 лютого) лідери обговорили підготовку до прямих переговорів із російською стороною та можливість проведення спільного саміту.

Про це повідомило Суспільному джерело в ОП.

Мирні переговори Україна-Росія-США

За інформацією джерела «Суспільного» в Офісі Президента, ключовою темою діалогу стали часові межі закінчення війни. Сторони шукають шляхи розв’язання територіальних питань та визначають терміни підписання дієвих гарантій безпеки для України.

Реклама

Окрему увагу президенти приділили майбутній зустрічі української делегації під керівництвом Секретаря РНБО Рустема Умєрова з американською командою для деталізації мирного плану. Головним інструментом врегулювання конфлікту наразі розглядається зустріч на найвищому рівні за участі представників Москви.

«Обговорили підготовку до зустрічі з росіянами і те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці до цього налаштовані серйозно», — повідомив інсайдер в ОП.

Переговори України з США — останні новини

Нагадаємо, 25 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив Зеленський, то до цієї розмови з американської сторони були долучені представни Трампа — Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер.

Реклама

А вже 26 лютого, у Женеві в межах мирних переговорів стартувала двостороння зустріч делегацій України та США, де сторони обговорять економічну підтримку, обмін полоненими та підготовку до тристоронніх переговорів за участі Росії.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.