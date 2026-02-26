Терпіння Трампа не нескінченне: Рубіо розповів про розчарування президента

Марко Рубіо. / © Associated Press

У мирних переговорах щодо України є певний прогрес. Втім, загалом президент США Дональд Трамп, який вклав у це чимало політичного капіталу, загалом розчарований.

Про це заявив американський державний секретар Марко Рубіо під час брифінгу.

З його слів, очільник Білого дому «просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити».

«У нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це. Я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними», — наголосив посадовець.

Окрім того, Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру виходити з переговорів щодо України, але попередив, мовляв, терпіння Трампа не нескінченне. За словами держсекретаря, президент США «зробив багато, він вклав у це багато політичного капіталу».

«Я не збираюся прогнозувати, коли воно (терпіння — Ред.) закінчиться або в який момент він вирішить більше цього не робити. Можу сказати, що він висловлював глибоке розчарування тим, що це ще не закінчилося. Він вважає це абсолютно дурною та безглуздою війною», — наголосив Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо також заявив, що Україна «змогла витримати» війну, бо Сполучені Штати Америки «постачали та продавали їй зброю, надавали їм розвідувальну допомогу», а також «запровадили санкції проти Росії». Ба більше, додав він, Білий дім буде надалі посилювати тиск на Москву.

