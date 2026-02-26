Що споживає найбільше електроенергії у квартирі: експерти назвали головні прилади

Духовка / © pexels.com

Проблема високих рахунків за комунальні послуги залишається актуальною для багатьох українських родин. Лідерами антирейтингу, чиє споживання може перевищувати витрати звичайного телевізора у десятки разів, визнано кондиціонери та електродуховки.

Про це пише Радіо ТРЕК.

За даними фахівців, більшість сучасних кондиціонерів під час активної роботи споживають від 500 до 4000 Вт. Для порівняння, сучасний телевізор потребує лише 50–200 Вт. Якщо кліматична техніка працює щодня — особливо в режимі обігріву приміщення в холодну пору року — це може конвертуватися у десятки або навіть сотні кіловат-годин на місяць.

Аби суттєво зменшити витрати, експерти рекомендують дотримуватися кількох базових правил:

Вмикайте кліматичну техніку виключно за фактичної потреби, уникаючи роботи в порожніх кімнатах.

Коригуйте температурний режим: зниження або підвищення цільової температури лише на 1–2°C помітно скорочує навантаження на мережу.

Забезпечте герметичність приміщення: закривайте двері та вікна під час роботи кондиціонера, аби уникнути втрат повітря.

Проводьте регулярне технічне обслуговування та очищення фільтрів.

Повністю вимикайте прилад із розетки під час тривалої відсутності вдома.

Ще один прихований «енергопоглинач»

Не менш енергозатратним приладом є електрична духова шафа. Її потужність зазвичай становить 2–5 кВт. За умови регулярного використання, щомісячні витрати на роботу духовки можуть сягати 40–90 кВт·год, що у 40 разів перевищує показники телевізора. Високий рівень споживання зумовлений необхідністю генерувати та підтримувати надзвичайно високі температури під час приготування їжі.

Більше того, деякі сучасні моделі продовжують споживати електроенергію навіть у режимі очікування — для роботи електронного дисплея чи вбудованого годинника.

Правила економії під час користування духовкою:

Оптимізуйте процес: намагайтеся готувати кілька страв одночасно.

Мінімізуйте тепловтрати: не відкривайте дверцята духовки під час роботи без нагальної потреби, оскільки через різке зниження температури тен вмикається частіше.

Використовуйте залишкове тепло: вимикайте духовку за 5-10 хвилин до фінальної готовності страви — накопиченої температури вистачить для завершення процесу.

Після завершення роботи повністю відключайте прилад від електромережі.

Загалом, кондиціонер та електродуховка залишаються головними «енергопоглиначами» в українському побуті. Проте формування кількох простих звичок раціонального використання техніки здатне зменшити цифри в квитанціях за світло на десятки відсотків.

Нагадаємо, в Україні тривалий час побутує думка, що електроприлади потрібно обов’язково вимикати з розетки, аби уникнути небезпеки та зайвих витрат електроенергії. Однак сучасна техніка здебільшого розрахована на безперервне підключення та споживає мінімум енергії в режимі очікування.

Фахівці наголошують, що за умови справності та сертифікації обладнання постійно під’єднаними до мережі можуть залишатися модеми та Wi-Fi-роутери, системи охорони, пристрої «розумного дому», повербанки й зарядні станції, а також деякі світлодіодні лампи й нічники.

Такі пристрої мають вбудований захист від перегрівання та перезаряджання й або працюють цілодобово за призначенням, або споживають мінімальну кількість електроенергії.