У холодильнику завжди приємно пахнутиме: що поставити на полицю, щоб позбутися смороду

Неприємний запах у холодильнику — одна з найпоширеніших проблем. Він може з’являтися навіть тоді, коли всередині немає зіпсованих продуктів. Причиною можуть бути відкриті паковання чи ємності з їжею, змішування ароматів, підтікання рідин або просто природний запах певних страв. Але освіжити холодильник можна дуже швидко й без зайвих зусиль. Достатньо поставити на полицю один із цих продуктів — і сморід зникне сам, залишивши легкий запах чистоти та свіжості.

Лимон. Звичайний лимон чудово вбирає неприємні запахи завдяки високому вмісту кислот та ефірних олій. Достатньо розрізати його навпіл, поставити на тарілці на середню полицю — і вже за кілька годин повітря стане свіжішим. Лимон не просто нейтралізує сморід, а й наповнює холодильник легким цитрусовим ароматом, який особливо ефективно працює після зберігання риби чи м’яса.

Активоване вугілля. Якщо запахи змішалися надто сильно, допоможе активоване вугілля. Воно має мікропористу структуру, яка миттєво поглинає всі аромати. Таблетки потрібно розкласти в невеликих контейнерах або просто на блюдці та поставити на різні полиці. Через кілька годин у холодильнику буде свіже повітря, а вугілля можна використовувати кілька тижнів поспіль, періодично замінюючи на нове.

Кавові зерна. Вони, як потужний абсорбент, активно вбирають сморід та одночасно замінюють його теплим кавовим ароматом. Найкраще працюють не мелені зерна, а цілі, розсипані в невеличкій мисці. Цей метод особливо подобається тим, хто не любить виражених ароматів у холодильнику.