Три ложки до барабану і на 40 градусів: навіть найстаріша постіль буде, наче щойно з магазину
Це простий та ефективний спосіб освіжити стару постільну білизну, який повертає тканині м’якість, чистоту та свіжість.
Стара постільна білизна з часом втрачає м’якість, яскравість і свіжість. Навіть після прання тканина може стати жорсткою, а запахи залишаються. Але не треба купувати нові комплекти, адже білизну можна легко оновити й повернути їй первозданний вигляд. Це простий і безпечний лайфгак, який легко вирішить проблему і зекономить вам кошти.
Як освіжити стару постіль за один раз
Секрет простий: додайте у пральну машину три столові ложки кукурудзяного крохмалю разом із пральним порошком. Встановіть температуру 40 градусів і оберіть звичайний або делікатний режим прання. Крохмаль:
поглинає залишки вологи і неприємні запахи;
робить тканину більш м’якою та ніжною на дотик;
допомагає освіжити колір і повертає волокнам легкість.
Навіть старі комплекти після такого прання стають приємними та виглядають як нові.
Температура 40 градусів ідеальна для м’якого очищення. Гаряча вода може пошкодити волокна та викликати усадку, а холодна — не дозволить крохмалю повністю виконати свою роботу. Саме температура 40 градусів забезпечує ефект м’якості і чистоти без ризику для тканини.
Щоб результат був ще кращим, можна додати трохи кондиціонера для білизни. Сушіть комплект у провітрюваному приміщенні або на свіжому повітрі, так постіль буде свіжою та приємно пахнутиме.