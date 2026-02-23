Віталій Козловський заінтригував народженням у нього доньки: "Буде двоє дітей"

Віталій Козловський / © Пресслужба Film.Ua

Український співак Віталій Козловський заінтригував народженням у нього доньки.

Артист разом із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, виховує сина Оскара. Проте виконавець на проєкті "Наодинці з Гламуром" не приховує, що хоче стати батьком вдруге. Зокрема, артист мріє про народження в нього доньки. Ба більше, Віталій Козловський та його дружина вже й мають відповідні плани. Проте, подружжя поки що не квапиться з народженням другої дитини, оскільки зараз дуже багато роботи.

"За донькою трішки пізніше. Зараз дуже багато роботи. Хочеться сім'ї більше часу приділити. Тим часом буде двоє дітей", - говорить артист Анні Севастьяновій.

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

До речі, незабаром, а саме 25 лютого, син Віталія Козловського святкуватиме день народження. Хлопчику виповниться вже два рочки. Співак зізнається, що не влаштовуватиме грандіозного святкування. Натомість виконавець розділить цей день разом із сім'єю та близькими друзями.

"Нічого не буде грандіозного. Все буде дуже спокійно і з найближчими людьми: хресними батьками, бабусями. Буде дуже багато подарунків, бо деякі люди не присутні в країні, але вже присилають подарунки синочку. Два роки – це класно. Він вже співає пісні свого тата, вже дуже гарно спілкується", - розсекретив артист.

Зазначимо, цими подробицями співак поділився на допрем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф". Проєкт "Наодинці з Гламуром" побував на заході та готує випуск з ексклюзивними зізнаннями від зірок.

