Росія масовано атакувала один із обласних центрів: "Шахеди" влучали по житлових будинках

Цієї ночі Запоріжжя та передмістя здригалися від серії потужних вибухів. Російські окупанти застосували комбіновану атаку: «шахеди», балістичні ракети та керовані авіабомби. Унаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей, серед яких 8-річний хлопчик. Пошкоджено 18 житлових будинків та два торговельні центри.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місцях влучань.

Війна в Україні: що відомо про атаку на Запоріжжя

В одному зі спальних районів ворожий безпілотник влетів прямо у житлову дев’ятиповерхівку. Кілька квартир вигоріли вщент, у всьому будинку не залишилося жодного цілого вікна. Мешканка будинку пані Ніна згадує момент вибуху з жахом — її чоловік отримав осколкові поранення.

Ніна Петрівна, постраждала: «Вибух був моментальний, несподівано дуже. Потім це вже все на підлозі було. Я почала кричати. Я була в загальному коридорі, чоловік був у залі, склом порізало його».

Поверхом нижче родина Юлії дивом врятувалася завдяки правилу двох стін. Жінка каже: почула характерний звук «мопеда» і встигла вивести доньку в коридор за мить до того, як вилетіли вікна.

Надія, постраждала: «Спочатку шок був конкретний, потім сльози. Зарево, спалах був. Я чую, що він летить, я кажу: „Зараз, зараз буде“, бо розуміла, що він десь тут».

Потерпіла шокувала наслідками атаки на Запоріжжя

У Шевченківському районі «Шахед» атакував приватний сектор. Безпілотник поцілив у будинок пані Марини, яка в цей момент була в кімнаті. Жінка каже: врятувалася лише тому, що встигла зреагувати на гул.

Марина Іллівна, постраждала: «Чую, наді мною гуде. Тільки почала мізкувати, що мені робити… В цей час повз мене летить вікно, скло, і ззаду на мене падає щось. Озирнулася — на моєму ліжку купа цегли. Стінка розвалилася».

Самотню жінку з-під завалів витягали сусіди. Наразі вона, як і десятки інших запоріжців, залишилася без даху над головою.

Марина Іллівна: «Біжать якісь хлопці, кричать: „Ви живі?“. Я кричу: „Жива!“. Один заліз у вікно і почав мене витягувати. Може, краще, якби мене привалило, бо жити мені зараз ніде».

Масштаби руйнувань через атаку на Запоріжжя

За даними міської влади, через нічні удари:

Пошкоджено 18 будинків (багатоповерхових та приватних).

500 будинків залишилися без теплопостачання через пошкодження мереж.

Понад 100 мешканців уже звернулися по допомогу, серед них 15 переселенців.

Тим, хто втратив житло, надають прихисток у транзитному центрі Запоріжжя. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та закривати понівечені вікна ОСББ-плитами.

