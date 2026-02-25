РФ заявила про захоплення ще одного населеного пункту на Запоріжжі: що кажуть у ЗСУ

Війна / © Associated Press

Російські війська звітують про захоплення села Різдвянка в Запорізькій області. Втім, це не відповідає дійсності. Населений пункт контролюють ЗСУ.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив на тому, що цей населений пункт розташований за понад 20 кілометрів від бойових дій. За словами Волошина, перед цим селом розташовано ще кілька — Тернувате, Придорожнє та Добропілля. Навіть до цих населених пунктів на Гуляйпільському напрямку, які ближче до лінії фронту, загарбники не можуть дійти.

Волошин додав, що на схід від населеного пункту Добропілля тривають важкі бої. На цій ділянці фронту українські військові успішно проводять контратакувальні дії.

«Тобто навіть бої там тривають за 20–25 кілометрів до Різдвянки», — зазначив він.

© Deepstatemap

Ситуація на фронті в Запорізькій області

Головком Олександр Сирський заявив про прорив ЗСУ на фронті. На Олександрівському напрямку від кінця січня 2026 року вдалося відновити контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.

Ресурс DeepState наголошує, що Сили оборони відкинули росіян на півдні — на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Там українські захисники продовжують активні дії для стабілізації лінії зіткнення та витіснення ворога з раніше захоплених позицій.