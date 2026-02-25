Індексація пенсій 1 березня: кому з українців підвищать виплати

Збільшення пенсій з 1 березня / © ТСН

В Україні від 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексують на 12,1%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін», — запевнила прем’єрка.

Також уряд продовжить індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію.

За словами Свириденко, перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій:

за віком,

військові,

по інвалідності,

у зв’язку з втратою годувальника,

інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

Від 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Раніше ми писали, в яких регіонах України найбільші та найменші пенсії 2026 року.