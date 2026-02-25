- Дата публікації
Індексація пенсій 1 березня: кому з українців підвищать виплати
1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсії. Свириденко назвала повний список категорій населення, кого чекає перерахунок.
В Україні від 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексують на 12,1%.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін», — запевнила прем’єрка.
Також уряд продовжить індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію.
За словами Свириденко, перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій:
за віком,
військові,
по інвалідності,
у зв’язку з втратою годувальника,
інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.
Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.
Від 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.
