Россия массированно атаковала один из областных центров: "Шахеды" попадали по жилым домам

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Реклама

Этой ночью Запорожье и пригород содрогались от серии мощных взрывов. Российские оккупанты применили комбинированную атаку: «шахеды», баллистические ракеты и управляемые авиабомбы. В результате обстрелов пострадали девять человек, среди которых 8-летний мальчик. Повреждены 18 жилых домов и два торговых центра.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на местах попаданий.

Прямое попадание в многоэтажку

В одном из спальных районов вражеский беспилотник влетел прямо в жилую девятиэтажку. Несколько квартир выгорели дотла, во всем доме не осталось ни одного целого окна. Жительница дома Нина вспоминает момент взрыва с ужасом — ее муж получил осколочные ранения.

Реклама

Нина Петровна, пострадавшая: «Взрыв был моментальный, неожиданно очень. Потом это уже все на полу было. Я начала кричать. Я была в общем коридоре, муж был в зале, стеклом порезало его».

Этажом ниже семья Юлии чудом спаслась благодаря правилу двух стен. Женщина говорит: услышала характерный звук «мопеда» и успела вывести дочь в коридор за мгновение до того, как вылетели окна.

Надежда, пострадавшая: «Сначала шок был конкретный, потом слезы. Зарево, вспышка была. Я слышу, что он летит, я говорю: „Сейчас, сейчас будет“, потому что понимала, что он где-то здесь».

«Стена развалилась прямо на кровать»

В Шевченковском районе «Шахед» атаковал частный сектор. Беспилотник попал в дом Марины, которая в этот момент была в комнате. Женщина говорит: спаслась только потому, что успела среагировать на гул.

Реклама

Марина Ильинична, пострадавшая: «Слышу, надо мной гудит. Только начала соображать, что мне делать… В это время мимо меня летит окно, стекло, и сзади на меня падает что-то. Оглянулась — на моей кровати куча кирпичей. Стенка развалилась».

Одинокую женщину из-под завалов вытаскивали соседи. Сейчас она, как и десятки других запорожцев, осталась без крыши над головой.

Марина Ильинична: «Бегут какие-то ребята, кричат: „Вы живы?“. Я кричу: „Жива!“. Один залез в окно и начал меня вытаскивать. Может, лучше, если бы меня привалило, потому что жить мне сейчас негде».

Масштабы разрушений и помощь

По данным городских властей, из-за ночных ударов:

Реклама

Повреждены 18 домов (многоэтажных и частных).

500 домов остались без теплоснабжения из-за повреждения сетей.

Более 100 жителей уже обратились за помощью, среди них 15 переселенцев.

Тем, кто потерял жилье, предоставляют приют в транзитном центре Запорожья. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и закрывать искореженные окна ОСМД-плитами.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕННЫХ от РОССИЙСКИХ УДАРОВ ПОСТОЯННО РАСТЕТ! СИТУАЦИЯ В ГОРОДАХ!