ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
894
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака на Запорожье: сотни домов без тепла и масштабные разрушения (фото)

Ночная атака на Запорожье: сотни домов без тепла и масштабные разрушения

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Дополнено новыми материалами

В результате очередного обстрела Запорожья зафиксированы значительные повреждения жилищного фонда и критической инфраструктуры.

О последствиях вражеской атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Последствия в цифрах:

  • 19 многоквартирных домов получили повреждения разной степени;

  • четыре дома частного сектора искорежены взрывами;

  • Поврежден ряд нежилых построек.

Самая критическая ситуация остается в энергетическом секторе: из-за атаки более 500 домов в трех районах города остались без теплоснабжения.

Ликвидация последствий

Коммунальные службы города уже работают на местах прилетов. Основные усилия сосредоточены на:

  1. Закрытие контуров: окна в многоквартирных домах оперативно забивают листами OSB.

  2. Документирование: специалисты районных администраций проводят обследование для фиксации ущерба от российского преступления.

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

«Россия продолжает терроризировать мирное население, пытаясь покинуть город без тепла в холодное время года. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее помочь запорожцам», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Напомним, вечером 25 ноября российская армия снова атаковала Запорожье, в городе раздались взрывы. По предварительной информации, зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой многоэтажный дом.

Дата публикации
Количество просмотров
894
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie