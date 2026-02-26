Ночная атака на Запорожье: сотни домов без тепла и масштабные разрушения (фото)

Последствия атаки на Запорожскую область

Реклама

Дополнено новыми материалами

В результате очередного обстрела Запорожья зафиксированы значительные повреждения жилищного фонда и критической инфраструктуры.

О последствиях вражеской атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Последствия в цифрах:

19 многоквартирных домов получили повреждения разной степени;

четыре дома частного сектора искорежены взрывами;

Поврежден ряд нежилых построек.

Самая критическая ситуация остается в энергетическом секторе: из-за атаки более 500 домов в трех районах города остались без теплоснабжения.

Реклама

Ликвидация последствий

Коммунальные службы города уже работают на местах прилетов. Основные усилия сосредоточены на:

Закрытие контуров: окна в многоквартирных домах оперативно забивают листами OSB. Документирование: специалисты районных администраций проводят обследование для фиксации ущерба от российского преступления.

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

«Россия продолжает терроризировать мирное население, пытаясь покинуть город без тепла в холодное время года. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее помочь запорожцам», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Запорожскую область

Последствия атаки на Запорожскую область

Напомним, вечером 25 ноября российская армия снова атаковала Запорожье, в городе раздались взрывы. По предварительной информации, зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой многоэтажный дом.