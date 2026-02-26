- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 894
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака на Запорожье: сотни домов без тепла и масштабные разрушения (фото)
Ночная атака на Запорожье: сотни домов без тепла и масштабные разрушения
В результате очередного обстрела Запорожья зафиксированы значительные повреждения жилищного фонда и критической инфраструктуры.
О последствиях вражеской атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия в цифрах:
19 многоквартирных домов получили повреждения разной степени;
четыре дома частного сектора искорежены взрывами;
Поврежден ряд нежилых построек.
Самая критическая ситуация остается в энергетическом секторе: из-за атаки более 500 домов в трех районах города остались без теплоснабжения.
Ликвидация последствий
Коммунальные службы города уже работают на местах прилетов. Основные усилия сосредоточены на:
Закрытие контуров: окна в многоквартирных домах оперативно забивают листами OSB.
Документирование: специалисты районных администраций проводят обследование для фиксации ущерба от российского преступления.
«Россия продолжает терроризировать мирное население, пытаясь покинуть город без тепла в холодное время года. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее помочь запорожцам», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 25 ноября российская армия снова атаковала Запорожье, в городе раздались взрывы. По предварительной информации, зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой многоэтажный дом.