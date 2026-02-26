Орбану готовят "победу": на какой резонансный шаг готовится пойти ЕС - Politico

Виктор Орбан / © Associated Press

В ЕС уже ищут способы предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность сохранить лицо в преддверии выборов. Это позволит ему отказаться от блокирования финансирования Украины.

Об этом пишет издание Politico.

"Победа" для Орбана может быть в виде обещания возобновить поставки нефти через трубопровод "Дружба", транспортирующий нефть из России в Восточную Европу", - пишут журналисты.

Politico отмечает, что у Украины могут закончиться деньги до апреля — в том же месяце, когда венгры пойдут на выборы.

«ЕС оказался в затруднительном положении из-за приближающегося дефицита денег в Украине и опасений, что Орбан может использовать юридическое противостояние в ходе предвыборной кампании», — продолжили в медиа.

Президент Европейского совета Антониу Кошта в письме к Орбану предупредил, что его действия могут нарушать принцип ЕС «искреннего сотрудничества». Эта формулировка считается намеком на возможное применение процедуры по статье 7 договора ЕС, которая предусматривает лишение страны права голоса.

«Нет времени на юридический вариант, – заявил один из дипломатов, имея в виду возможность подать Будапешт в суд за блокирование средств. — Нужно найти политическое решение».

Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине на 90 млрд долларов

Венгрия заблокировала кредит на сумму 90 миллиардов евро для Украины, предоставление которого было согласовано на Европейском Совете в Брюсселе 18 декабря 2025 года и представлено Еврокомиссией 14 января 2026 года.

Вечером, 20 февраля, это подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро, пока не восстановится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“. Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти, согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои со снабжением Венгрии и повысить цены на топливо перед выборами», — написал министр в сети Х.

Будапешт отказался поддержать один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств - изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Для того чтобы предоставить кредит, необходимо утвердить три регламента Евросоюза:

об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026 и 2027 годы

о внесении изменений в Фонд для Украины (Ukraine Facility) и о внесении изменений в многолетнюю финансовую рамку на 2021–2027 годы

Все три законодательных акта были одобрены Европейским парламентом и находятся на последней стадии утверждения в Совете ЕС.

Одобрение первых двух документов может состояться квалифицированным большинством голосов государств ЕС, но третий, предусматривающий изменения в долгосрочный бюджет ЕС, требует только единогласного утверждения. Само принятие этих изменений Венгрия заблокировала 20 февраля.

При утверждении кредита Украине в декабре 2025 года Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь только при условии, что они не будут нести ответственность за расходы на кредит.

Будапешт выступил против того, чтобы давать кредит Украине в преддверии парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Опросы показывают, что оппозиционная партия “Тиса” под руководством Петера Мадьяра опережает партию действующего премьер-министра Виктора Орбана Фидес примерно на 10 пунктов.

Накануне Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозами.