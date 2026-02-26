Какие ошибки в стрижках добавляют десятки лет: стилисты объяснили, что нельзя делать с волосами

Какие стрижки прибавляют лишних лет / © Freepik

Некоторые прически могут освежить, сделать черты более выразительными, взгляд более открытым. Однако неправильная длина, форма или цвет способны придать женщине несколько десятков лет.

Слишком ровный срез, создающий эффект тяжелого полотна

Ровная, массивная линия по всей длине волос придает возраста, особенно если локоны густые. Такой контур тяготит черты лица, делает подбородок более массивным, а шею — короче. Многие стилисты отмечают: отсутствие движения в стрижке создает впечатление тяжелой внешности.

Лучше выбирать умеренную градуировку или легкую многослойность, возвращающую волосам объем и динамику.

Слишком длинные волосы без формы

Длина ниже ключиц может быть красивой в юности, но после 40 лет она иногда перетягивает линии лица вниз и делает образ измученным. Особенно если волосы тонкие и лишены густоты. Когда кончики редеют, это сразу прибавляет возраста.

Лучший вариант — длина до ключиц или чуть ниже, с объемом в корнях.

Отсутствие челки, когда она действительно нужна

Некоторые женщины избегают челки, потому что боятся сложной укладки, но иногда именно она может омолодить. Открытый высокий лоб часто подчеркивает возрастные изменения больше, чем хочется. Стилисты часто добавляют мягкую или удлиненную челку, она визуально выравнивает пропорции и делает взгляд открытым.

Темный холодный цвет волос

Слишком темный оттенок локонов может сделать лицо более строгим, подчеркнуть морщины и придать коже сероватого оттенка. Однотонная покраска в глубокий черный или темно-каштановый часто очень старит.

Даже несколько едва заметных светлых прядей у лица или мягкие переливы придают объем и легкость.

Устаревшие стрижки, давно вышедшие из моды

Стрижки «каскад 90-х», жесткие каре, чрезмерно накрученные локоны — все это придает возраста независимо от структуры волос. Стилисты советуют избегать форм, которые ассоциируются с конкретной эпохой, потому что они автоматически привязывают внешность к годам.