Які помилки у стрижках додають десятки років: стилісти пояснили, що не можна робити з волоссям

Які стрижки додають зайвих років / © Freepik

Деякі зачіски можуть освіжити, зробити риси виразнішими, погляд — відкритішим. Однак неправильна довжина, форма чи колір здатні додати жінці кілька десятків років.

Занадто рівний зріз, який створює ефект важкого полотна

Рівна, масивна лінія по всій довжині волосся додає віку, особливо якщо локони густі. Такий контур обтяжує риси обличчя, робить підборіддя масивнішим, а шию — коротшою. Багато стилістів наголошують: відсутність руху у стрижці створює враження важкої зовнішності.

Краще вибирати помірне градуювання чи легку багатошаровість, яка повертає волоссю об’єм і динаміку.

Занадто довге волосся без форми

Довжина нижче ключиць може бути красивою замолоду, але після 40 років вона інколи перетягує лінії обличчя вниз і робить образ змученим. Особливо якщо волосся тонке та позбавлене густоти. Коли кінчики рідшають, це одразу додає віку.

Найкращий варіант — довжина до ключиць або трохи нижче, з об’ємом у коренях.

Відсутність чубчика, коли він насправді потрібен

Деякі жінки уникають чубчика, бо бояться складного укладання, але інколи саме він може омолодити. Відкритий високий лоб часто підкреслює вікові зміни більше, ніж хочеться. Стилісти часто додають м’який або подовжений чубчик, він візуально вирівнює пропорції і робить погляд відкритим.

Темний холодний колір волосся

Надто темний відтінок локонів може зробити обличчя суворішим, підкреслити зморшки та надати шкірі сіруватого відтінку. Однотонне фарбування в глибокий чорний або темно-каштановий часто дуже старить.

Навіть кілька ледь помітних світлих пасом біля обличчя або м’які переливи додають об’єму та легкості.

Застарілі стрижки, які давно вийшли з моди

Стрижки «каскад 90-х», жорсткі каре, надмірно накручені локони — усе це додає віку незалежно від структури волосся. Стилісти радять уникати форм, які асоціюються з конкретною епохою, бо вони автоматично прив’язують зовнішність до років.