Взрыв на ярмарке в Чернигове: суд наказал военных, которые дали ребенку нажать на крючок
Суд признал военных виновными в нарушении правил обращения с оружием.
Суд поставил точку в деле о кровавой выставке оружия в Чернигове, где из-за халатности пострадали четверо детей. Двое военных, которые позволили ребенку выстрелить из гранатомета, получили реальные сроки заключения.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Трагедия произошла в сентябре 2022 года во время благотворительной ярмарки, где военные показывали образцы вооружения. Как установило следствие, один из них положил на стол реактивную противотанковую гранату, которая не была должным образом учтена, а ее техническое состояние никто не проверил.
Другой военнослужащий во время демонстрации перевел гранатомет в боевой режим и, не осознавая риска, передал его ребенку, позволив нажать на спуск.
В результате выстрела произошел взрыв. Ранения получили пять человек, среди них четверо детей. Один мальчик получил тяжелые травмы.
Суд признал обоих военных виновными в нарушении правил обращения с оружием и назначил им пять и шесть лет заключения.
Взрыв в Чернигове в 2022 году — что известно
Напомним, 3 сентября 2022 года в историческом центре Чернигова на выставке боеприпасов возле художественного музея им. Галагана произошел взрыв. Причиной стала детонация боевого оружия, которое было частью экспозиции. В результате инцидента пострадали дети, в частности двухлетний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
СМИ информировали, что в Чернигове сдетонировал ручной противотанковый гранатомет. Момент взрыва журналисты сняли на видео.