"Были огонь и дым": школьница рассказала детали взрыва в лицее Днепра (фото)

Подвал лицея №137 в Днепре после взрыва 23 февраля / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Взрыв в лицее Днепра 23 февраля произошел во время урока «Защита Украины». Школьница-очевидица заявила о возможном использовании шумовой гранаты. Полиция сообщила о двух пострадавших детях.

Об этом ТСН.ua рассказала ученица, которая на момент взрыва находилась в лицее.

Школьница описала подробности взрыва в лицее №137.

Реклама

«Я ученица из другой школы, приехала на „защиту Украины“ в 137-й лицей. Проходил урок и был взрыв, огонь и дым. Всех оглушило. Все быстро выбежали, потом все стояли возле подвала. Через 5 мин. всех загнали обратно в подвал», — рассказала девочка.

Причина взрыва в лицее Днепра

По ее словам, причиной взрыва могла стать детонация шумовой гранаты. Заметим, что ни полиция, ни другие органы пока о такой информации не сообщали.

«Как я знаю: это бросили или шумовую гранату, или что-то похожее. Сейчас на месте находятся все службы. Но когда мы находились в подвале, там никого больше не выпускали», — сказала школьница.

Она также заявила о пострадавшей.

Реклама

«Из параллельного класса у девушки есть ушиб на ноге, не может встать», — сказала девочка.

Фото из лицея №137 после взрыва

Она также предоставила фото из подвала, где произошел инцидент. На кадрах видно металлический предмет зеленого цвета, похожий на хвостовую часть боеприпаса.

На другом фото видно подвальное помещение, в котором стоят люди, в том числе в военной форме. На столах лежит стрелковое оружие.

Подвал лицея №137 в Днепре после взрыва 23 февраля / © ТСН

Подвал лицея №137 в Днепре после взрыва 23 февраля / © ТСН

Заявление полиции о взрыве в лицее Днепра

В полиции Днепра сообщили, что об инциденте в лицее узнали из социальных сетей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Они зафиксировали обстоятельства и провели первоочередную проверку.

Реклама

Полиция назвала причину взрыва.

«По предварительной информации, во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление», — указано в заявлении.

Из-за инцидента травмировались двое детей. По предварительным данным, у них легкие телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства.

Реклама

Напомним, 23 февраля в днепровском лицее №137 произошел взрыв, предположительно из-за неосторожного обращения с оружием во время демонстрации в подвале. По сообщениям в соцсетях, помещение затянуло дымом, могли пострадать ученики. Полиция выехала на место для выяснения обстоятельств, хотя заявлений на линию 102 не поступало.