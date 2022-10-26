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Які електроприлади краще не вимикати з мережі, щоб не нашкодити техніці

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Які електроприлади краще не вимикати з мережі, щоб не нашкодити техніці

Які прилади краще не вимикати з мережі

Потрібно знати, як прилади краще залишати увімкненими в мережі.

Не всі прилади можна безпечно вимикати з розетки.

Телевізори Smart TV підключаються до маршрутизатора WLAN. Робота телевізора залежить віл роботи роутера — як тільки роутер знеструмлюється,  телевізор перестає працювати. При повторному увімкненні, можливо, доведеться перепрограмувати налаштування ТБ. Оновлення телевізора відбувається автоматично у фоновому режимі, зазвичай уночі.  Якщо відключити Smart TV від мережі, процес оновлення, який відбувався в цей час, буде перерваний. Якнайменше, це може викликати погіршення якості зображення. 

Тому телевізори Smart TV та роутери краще не вимикати з розеток. 

В деяких моделях принтера після повного відключення від живлення та повторного ввімкнення та перезапуску може відбутися очищення принтера. При очищенні прилад витрачає багато чорнила.

Що завжди потрібно відключати з розетки задля економії електрики, так це зарядні пристрої для смартфонів та планшетів, ноутбуки,  кухонну побутову техніку.

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
1737
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