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Як попрасувати одяг якщо не має світла: 7 корисних лайфгаків

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Як попрасувати одяг якщо не має світла: 7 корисних лайфгаків

Як випрасувати одяг коли немає світла

Відключення електроенергії — як без світла випрасувати одяг

  1. Розгладити джинси, спортивні штани, футболки або домашній одяг. можна за допомогою матраца. Згорніть м'яту річ у трубочку, помістіть на годину під матрац. Коли ви виймете її, більшість складок пропаде.
  2. Якщо у вас є у квартирі гаряча вода та можете зробити гарячий душ, скористуйтеся ним для прасування одягу. Повісте одяг у ванній кімнаті, та увімкніть найгарячішу воду на кілька хвилин. Такий спосіб чудово підходить для того, щоб погладити пуховик,  вітрівку.
  3. Звичайний столовий оцет також здатний справлятися з м'ятим одягом. Змішайте його з водою в пропорціях 3 частини води та одна частина оцту, налийте в розпилювач та побризкайте одяг. Після того, як річ висохне на свіжому повітрі, складочки зникнуть. 
  4. Відгладити одяг можна вологим рушником. Розкладіть річ на рівній поверхні, накрийте вологим і добре віджатим рушником, притисніть, намагаючись розгладити пом'яті місця. Добре підходить цей спосіб, якщо потрібно  попрасувати трикотажні речі. 
  5. Використайте замість праски чисту металеву каструлю. Закип'ятіть в ній воду. Коли вода закипить, злийте її, а  дно посуди використовуйте як праску. 
  6. Якщо у вас газова плита, скористайтеся чайником, закип'ятіть в ньому воду, і потримайте одяг за 30 см від пари.
  7. У разі постійних відключень електроенергії, можна заздалегідь придбати спеціальний спрей для розгладжування складок.Розпиліть його на відстані 25 см від одягу та можна одразу вдягати одяг.

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
317
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