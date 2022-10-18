Якщо немає води — як діяти у разі відсутності водопостачання

Після масованих ударів російських окупантів по інфраструктурі час від часу зникають світло та подача води. Що робити у разі відсутності нормального водопостачання чи перебоями з ним, де взяти воду - читайте в матеріалі ТСН.ua
Уранці 18 жовтня, після обстрілів, у частини Києва та області зникло світло, почалиcя проблеми з водою. У деяких будинках знизився тиск у водопровідній мережі, змінився колір та прозорість води.
У випадках проблем sз водопостачанням органи місцевої влади намагаються забезпечити населення привізною питною водою.
До налагодження централізованого водопостачання чи отримання якісної привізної води потрібно дотримуватись таких рекомендацій.
Яку воду можна використовувати
- Можна використовувати лише добре прокип’ячену або бутельовану воду. Кип’ятіння є найефективнішим методом знезаражування води — для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання.
- Якщо є така можливість, використовуйте фасовану бутельовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування.
- Готуйте їжу лише на перевіреній питній воді. Під час приготування їжі застосовуйте будь-яку термообробку (варіння, смаження, запікання).
- Якщо за якихось причин не має можливості використовувати питну воду з джерел централізованого водопостачання населених пунктів, використовуйте питну воду з кюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання — колодязів, шахтних криниць, пунктів розливу питної води після певної обробки.
- Зберігати воду потрібно у закритих місткостях. Щоб не сплутати місткості, потрібно позначити відповідно призначення води, наприклад, "вода для пиття" чи "вода для миття" тощо.
- Воду з відкритих водойм використовуйте тільки для технічних цілей.
Якщо ж централізоване водопостачання не працює, альтернативних джерел води також не має, залишається лише очищувати ту воду, яка є.
Способи очищення води: як знезаразити дощову, річкову воду або воду з-під крана
- Кип’ятіння води не менше 10 хвилин від моменту закипання може знищити багато мікробів мікроорганізми, які викликають хвороби. Але навіть у разі зберігання її у чистій і добре закритій місткості термін придатності такої води перевищує однієї доби.
- Використовуйте розморожену воду. Заморозьте місткість із водою у морозильній камері, після розморожування злийте «брудний залишок» та використайте розморожену воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості.
- Пропустіть воду через фільтр, для цього використовуйте побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля. Звичайне активоване вугілля у таблетках допоможе адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах. Для фільтрації активоване вугілля краще подрібнити, щоб збільшити активну площу дії, та покласти у марлю чи тканину, а тоді — у воду. Занурений у воду такий «мішечок» краще залишити на цілу ніч для кращого ефекту. Таке очищення, на жаль, не врятує від хімічного забруднення.
- Для очищення води використайте спеціальні дезінфекційні засоби, які дозволені до використання в Україні для знезараження води.
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