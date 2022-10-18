Якщо немає води — як діяти у разі відсутності водопостачання

Після масованих ударів російських окупантів по інфраструктурі час від часу зникають світло та подача води. Що робити у разі відсутності нормального водопостачання чи перебоями з ним, де взяти воду - читайте в матеріалі ТСН.ua

Уранці 18 жовтня, після обстрілів, у частини Києва та області зникло світло, почалиcя проблеми з водою. У деяких будинках знизився тиск у водопровідній мережі, змінився колір та прозорість води.

У випадках проблем sз водопостачанням органи місцевої влади намагаються забезпечити населення привізною питною водою.

До налагодження централізованого водопостачання чи отримання якісної привізної води потрібно дотримуватись таких рекомендацій.

Яку воду можна використовувати

Можна використовувати лише добре прокип’ячену або бутельовану воду. Кип’ятіння є найефективнішим методом знезаражування води — для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання.

Кип’ятіння є найефективнішим методом знезаражування води — для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Якщо є така можливість, використовуйте фасовану бутельовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування.

та воду в місткостях для індивідуального користування. Готуйте їжу лише на перевіреній питній воді. Під час приготування їжі застосовуйте будь-яку термообробку (варіння, смаження, запікання).

Якщо за якихось причин не має можливості використовувати питну воду з джерел централізованого водопостачання населених пунктів, використовуйте питну воду з кюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання — колодязів, шахтних криниць, пунктів розливу питної води після певної обробки.

Зберігати воду потрібно у закритих місткостях . Щоб не сплутати місткості, потрібно позначити відповідно призначення води, наприклад, "вода для пиття" чи "вода для миття" тощо.

. Щоб не сплутати місткості, потрібно позначити відповідно призначення води, наприклад, "вода для пиття" чи "вода для миття" тощо. Воду з відкритих водойм використовуйте тільки для технічних цілей.

Якщо ж централізоване водопостачання не працює, альтернативних джерел води також не має, залишається лише очищувати ту воду, яка є.

Способи очищення води: як знезаразити дощову, річкову воду або воду з-під крана

Кип’ятіння води не менше 10 хвилин від моменту закипання може знищити багато мікробів мікроорганізми, які викликають хвороби. Але навіть у разі зберігання її у чистій і добре закритій місткості термін придатності такої води перевищує однієї доби.

не менше 10 хвилин від моменту закипання може знищити багато мікробів мікроорганізми, які викликають хвороби. Але навіть у разі зберігання її у чистій і добре закритій місткості термін придатності такої води перевищує однієї доби. Використовуйте розморожену воду . Заморозьте місткість із водою у морозильній камері, після розморожування злийте «брудний залишок» та використайте розморожену воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості.

. Заморозьте місткість із водою у морозильній камері, після розморожування злийте «брудний залишок» та використайте розморожену воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості. Пропустіть воду через фільтр, для цього використовуйте побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля. Звичайне активоване вугілля у таблетках допоможе адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах. Для фільтрації активоване вугілля краще подрібнити, щоб збільшити активну площу дії, та покласти у марлю чи тканину, а тоді — у воду. Занурений у воду такий «мішечок» краще залишити на цілу ніч для кращого ефекту. Таке очищення, на жаль, не врятує від хімічного забруднення.

для цього використовуйте побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля. Звичайне активоване вугілля у таблетках допоможе адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах. Для фільтрації активоване вугілля краще подрібнити, щоб збільшити активну площу дії, та покласти у марлю чи тканину, а тоді — у воду. Занурений у воду такий «мішечок» краще залишити на цілу ніч для кращого ефекту. Таке очищення, на жаль, не врятує від хімічного забруднення. Для очищення води використайте спеціальні дезінфекційні засоби, які дозволені до використання в Україні для знезараження води.

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