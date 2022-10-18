Если нет воды — как действовать в случае отсутствия водоснабжения

После массированных ударов российских оккупантов по инфраструктуре время от времени исчезают свет и подача воды. Что делать в случае отсутствия нормального водоснабжения или перебоев с ним, где взять воду - читайте в материале ТСН.ua
Утром 18 октября после обстрелов у части Киева и области исчез свет, началиcь проблемы с водой. В некоторых домах снизилось давление в водопроводной сети, изменился цвет и прозрачность воды.
В случаях проблем с водоснабжением органы местных властей пытаются обеспечить население привозной питьевой водой.
До восстановления централизованного водоснабжения или получения качественной привозной воды следует придерживаться таких рекомендаций.
Какую воду можна использовать:
- Можно использовать только хорошо прокипяченную или бутылированную воду. Кипячение является наиболее эффективным методом обеззараживания воды – для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут с момента закипания.
- Если есть возможность, используйте фасованную бутылированную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.
- Готовьте еду только на проверенной питьевой воде. При приготовлении пищи применяйте любую термообработку (варку, жарку, запекание).
- Если по каким-либо причинам нет возможности использовать питьевую воду из источников централизованного водоснабжения населенных пунктов, используйте питьевую воду из кюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения — колодцев, шахтных колодцев, пунктов разлива питьевой воды после обработки и очищения.
- Хранить воду нужно в закрытых емкостях. Чтобы не спутать емкости, нужно обозначить соответственно назначение воды, например, "вода для питья" или "вода для мойки" и т.д.
- Используйте воду из открытых водоемов только для технических целей.
Если же централизованное водоснабжение не работает, альтернативных источников воды также нет, остается только очищать ту воду, которая есть.
Способы очистки воды: как обеззаразить дождевую, речную воду или воду из-под крана
- Кипячение воды не менее 10 минут от момента закипания может уничтожить многие микробы, вызывающие болезни микроорганизмы. Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности такой воды превышает одни сутки.
- Используйте размороженную воду. Заморозьте емкость с водой в морозильной камере, после размораживания слейте «грязный остаток» и используйте размороженную воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет структурированные полезные свойства.
- Пропустите воду через фильтр, используйте бытовые фильтры для очистки воды. Если их нет, воду можно пропустить через слой песок, активированного угля. Обычный активированный уголь в таблетках поможет адсорбировать из воды некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах. Для фильтрации активированный уголь лучше измельчить, чтобы увеличить активную площадь действия и положить в марлю или ткань, а затем в воду. Погруженный в воду такой «мешочек» лучше оставить на всю ночь для лучшего эффекта. Такое очищение, к сожалению, не спасет от химического загрязнения.
- Для очистки воды используйте специальные дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в Украине для обеззараживания воды.
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