Если нет воды — как действовать в случае отсутствия водоснабжения

После массированных ударов российских оккупантов по инфраструктуре время от времени исчезают свет и подача воды. Что делать в случае отсутствия нормального водоснабжения или перебоев с ним, где взять воду - читайте в материале ТСН.ua

Утром 18 октября после обстрелов у части Киева и области исчез свет, началиcь проблемы с водой. В некоторых домах снизилось давление в водопроводной сети, изменился цвет и прозрачность воды.

В случаях проблем с водоснабжением органы местных властей пытаются обеспечить население привозной питьевой водой.

До восстановления централизованного водоснабжения или получения качественной привозной воды следует придерживаться таких рекомендаций.

Какую воду можна использовать:

Можно использовать только хорошо прокипяченную или бутылированную воду. Кипячение является наиболее эффективным методом обеззараживания воды – для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут с момента закипания.

Кипячение является наиболее эффективным методом обеззараживания воды – для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут с момента закипания. Если есть возможность, используйте фасованную бутылированную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.

и воду в емкостях для индивидуального использования. Готовьте еду только на проверенной питьевой воде. При приготовлении пищи применяйте любую термообработку (варку, жарку, запекание).

Если по каким-либо причинам нет возможности использовать питьевую воду из источников централизованного водоснабжения населенных пунктов, используйте питьевую воду из кюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения — колодцев, шахтных колодцев, пунктов разлива питьевой воды после обработки и очищения.

Хранить воду нужно в закрытых емкостях . Чтобы не спутать емкости, нужно обозначить соответственно назначение воды, например, "вода для питья" или "вода для мойки" и т.д.

. Чтобы не спутать емкости, нужно обозначить соответственно назначение воды, например, "вода для питья" или "вода для мойки" и т.д. Используйте воду из открытых водоемов только для технических целей.

Если же централизованное водоснабжение не работает, альтернативных источников воды также нет, остается только очищать ту воду, которая есть.

Способы очистки воды: как обеззаразить дождевую, речную воду или воду из-под крана

Кипячение воды не менее 10 минут от момента закипания может уничтожить многие микробы, вызывающие болезни микроорганизмы. Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности такой воды превышает одни сутки.

не менее 10 минут от момента закипания может уничтожить многие микробы, вызывающие болезни микроорганизмы. Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности такой воды превышает одни сутки. Используйте размороженную воду . Заморозьте емкость с водой в морозильной камере, после размораживания слейте «грязный остаток» и используйте размороженную воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет структурированные полезные свойства.

. Заморозьте емкость с водой в морозильной камере, после размораживания слейте «грязный остаток» и используйте размороженную воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет структурированные полезные свойства. Пропустите воду через фильтр, используйте бытовые фильтры для очистки воды. Если их нет, воду можно пропустить через слой песок, активированного угля. Обычный активированный уголь в таблетках поможет адсорбировать из воды некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах. Для фильтрации активированный уголь лучше измельчить, чтобы увеличить активную площадь действия и положить в марлю или ткань, а затем в воду. Погруженный в воду такой «мешочек» лучше оставить на всю ночь для лучшего эффекта. Такое очищение, к сожалению, не спасет от химического загрязнения.

используйте бытовые фильтры для очистки воды. Если их нет, воду можно пропустить через слой песок, активированного угля. Обычный активированный уголь в таблетках поможет адсорбировать из воды некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах. Для фильтрации активированный уголь лучше измельчить, чтобы увеличить активную площадь действия и положить в марлю или ткань, а затем в воду. Погруженный в воду такой «мешочек» лучше оставить на всю ночь для лучшего эффекта. Такое очищение, к сожалению, не спасет от химического загрязнения. Для очистки воды используйте специальные дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в Украине для обеззараживания воды.

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