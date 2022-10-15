Как выбрать фонарик для дома: на что обратить внимание

Во время войны существует угроза прекращения электроснабжения в доме украинцев, а значит, уместным будет подобрать фонарик как раз на такой случай. Тем более, осветительный прибор пригодится и в мирное время в погребе, или на темной улице. В материале ТСН.ua рассказываем на что следует обращать внимание при выборе переносного фонаря.

Как выбрать ручной фонарик

Ручной фонарик пригодится в ежедневном использовании, ведь он удобен, компактен и легок. Возможно, эти фонарики не самые мощные, но свою функцию выполняют на все сто.

Разновидностью ручного фонарика есть тактический фонарь, который может быть установлен как подствольная насадка для оружия.

Если вам важна функциональность – советуем выбирать модель ручного фонарика со сменной головной частью, где находится источник света. В этом случае вы сможете выбирать насадки и светофильтры, которые могут понадобиться в различных ситуациях. Это может быть мощный световой луч, способный подсветить дорогу даже в тумане или источник рассеянного света (диффузор) для использования в помещении, где выключили освещение.

При выборе ручного фонарика, следует обращать внимание на центральную его часть, содержащую кнопки управления. Эта часть не должна быть гладкой: прорезиненное покрытие или рифление помогут удержать фонарик во влажных руках или мокрых рукавицах.

Если хвостовая часть, то есть крышка, закрывающая отсек с элементами питания, плоская – вы сможете ставить фонарик на нее, что достаточно удобно.

Важной характеристикой ручного фонарика является прочность, поэтому следует отдавать предпочтение металлическим моделям или фонарикам из прочного пластика.

Для всех типов фонариков отличным вариантом является корпус на основе сплавов алюминия, так как он в то же время легок, прочен и не боится ржавчины.

Как выбрать налобный фонарик

Эта разновидность фонарей крепится на голове с помощью резиновой ленты, луч света направлен туда, куда и голова. Таким образом, ваши руки при использовании налобного фонарика остаются свободными.

Недостатком таких фонариков есть малая мощность, которая вытекает из их преимущества – незначительного веса до 100 г и малых размеров.

Как выбрать фонарь-лампу

Фонарь лампы предоставляет рассеянный источник света, поэтому его можно закрепить под потолком комнаты или в палатке и использовать как обычную подвесную лампу. Такие лампы способны освещать значительную площадь, например, летний домик, беседку или кемпинг.

При выборе фонаря лампы обращайте внимание на мощность модели и варианты с большим временем автономной работы.

Как выбрать фонарик-брелок

Такой фонарик крепится к ключам или ручке рюкзака как обычный брелок и подходит для несложных задач: подсветить замочную скважину или пол, в поисках безделушки в темноте.

Такие модели очень просты и не имеют особых функций.

Какой источник света оптимален для фонаря

В современных фонариках часто используют светодиоды. Фонари могут иметь от одного до десяти или даже больше светодиодов разной мощности. Для светодиодов характерен холодный, серовато-голубой свет, совсем не похожий на естественное освещение.

Важной характеристикой источников света в фонарях является их световая мощность, измеряемая в люменах.

10 – 40 люмен имеют фонарики брелки и компактные городские фонарики.

40 – 100 люмен у налобных и туристических фонарей. Такая мощность оптимальна для любого переносного фонарика.

Тактические фонарики обычно имеют мощность в 100 – 250 люмен. Такая мощность необходима для различных работ, например для ремонтников на СТО.

250 люменов и более используются в сверхмощных фонарях для конкретных профессиональных задач.

Что нужно знать об источнике питания для фонаря

Переносные фонари могут питаться от батареек и аккумулятора.

Модели на аккумуляторном питании подойдут тем, кто планирует использовать фонарик часто, так ведь не придется каждый раз покупать батарейки. Однако, сами аккумуляторы обладают свойством выходить из строя, если их долго не использовать.

Если вы отправляетесь в долгий поход, или не знаете когда в следующий раз будет возможность подзарядить аккумулятор – выбирайте фонарик на батарейках.

Важно, чтобы вы могли с легкостью купить новые батарейки для фонарика, поэтому выбирайте модели, где используются распространенные источники питания, то есть батарейки типа АА и ААА.

Отличным движением будет фонарик, работающий как на аккумуляторах, имеющих форм-фактор батареек АА или ААА типа, так и на самих батарейках.

Если вы остановили свой выбор на аккумуляторных фонариках, ознакомьтесь с имеющимися типами их зарядки:

от бытовой сети напряжением 220 В,

от USB-порта,

от энергии солнца (на солнечных батареях),

от динамомашин,

от автомобильного прикуривателя напряжением 12 В,

Удачным решением в фонариках есть возможность заряжать его несколькими способами.

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