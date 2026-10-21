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Съел десерт — и умер: турист погиб из-за роковой ошибки в кафе
Смерть мужчины квалифицировали как несчастный случай.
24-летний британский турист Гарри Джеймс Китто скончался от тяжелой аллергической реакции после того, как выпил горячий шоколад и съел чуро в популярном кафе Café Tortoni в Буэнос-Айресе.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на результаты коронерского расследования.
Трагедия произошла в ноябре 2025 года, когда Гарри Китто путешествовал по Южной Америке со своей девушкой Наоми. Пара посетила Café Tortoni, где перед тем, как сделать заказ на испанском языке, уточнила у сотрудников заведения, содержится ли в чуро арахис. Из-за тяжелой аллергии у мужчины это было принципиально важно.
Получив заверения в том, что десерт безопасен, турист съел чуро и выпил горячий шоколад. Однако вскоре ему стало плохо, и девушка вновь обратилась к персоналу с тем же вопросом. Сотрудники снова заверили пару, что в еде нет орехов.
После того как мужчина съел ещё один чуро, его состояние вновь ухудшилось.
Врачи не смогли спасти жизнь туриста
Когда пара отправилась обратно в свою квартиру, где остался автоинъектор EpiPen для экстренного введения адреналина, у Гарри начались серьезные проблемы с дыханием. На станции метро его девушка побежала за препаратом, но, вернувшись, обнаружила, что мужчина потерял сознание.
Бригада скорой помощи прибыла примерно через десять минут. Медики ввели туристу адреналин, однако по дороге в больницу у него остановилось сердце. Врачам удалось восстановить сердцебиение, но из-за нехватки кислорода мозг получил необратимые повреждения.
Несмотря на лечение в больнице Ramos Mejía в Буэнос-Айресе, спасти мужчину не удалось. Аппарат жизнеобеспечения отключили, и 7 ноября 2025 года Гарри скончался в присутствии родных.
Что обнаружили в десерте
Как сообщает Daily Mail, после смерти Гарри его отец и брат посетили то же самое кафе и заказали такие же чуро и горячий шоколад. Они также уточнили у сотрудников, содержат ли продукты арахис, и снова получили отрицательный ответ.
Однако лабораторный анализ образца десерта выявил в нём 20 мг белка арахиса на килограмм продукта.
Помощница коронера Корнуолла и островов Силли Эмма Хиллсон пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной анафилактического шока, нарушения дыхания и последующего необратимого повреждения мозга стал именно арахисовый белок в чуро. Смерть мужчины квалифицировали как несчастный случай.
Гарри Китто работал парикмахером и фотографом и путешествовал по Южной Америке, в частности посетил Перу, где прошел маршрут Салкантай и поднялся на Мачу-Пикчу. До возвращения домой в Великобританию ему оставалось всего несколько дней.
После смерти родственники описали Гарри как добросердечного, любознательного и жизнерадостного молодого человека, который до последнего боролся за жизнь. Сбор средств на его репатриацию из Аргентины получил значительную поддержку, а оставшиеся средства организаторы планировали передать благотворительному фонду Natasha Allergy Research Foundation.
Напомним, что в Таиланде некоторые привычные для туристов вещи могут обернуться крупным штрафом, депортацией, лишением свободы или даже смертной казнью.