Десерт «чурос»

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24-летний британский турист Гарри Джеймс Китто скончался от тяжелой аллергической реакции после того, как выпил горячий шоколад и съел чуро в популярном кафе Café Tortoni в Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на результаты коронерского расследования.

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Трагедия произошла в ноябре 2025 года, когда Гарри Китто путешествовал по Южной Америке со своей девушкой Наоми. Пара посетила Café Tortoni, где перед тем, как сделать заказ на испанском языке, уточнила у сотрудников заведения, содержится ли в чуро арахис. Из-за тяжелой аллергии у мужчины это было принципиально важно.

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Получив заверения в том, что десерт безопасен, турист съел чуро и выпил горячий шоколад. Однако вскоре ему стало плохо, и девушка вновь обратилась к персоналу с тем же вопросом. Сотрудники снова заверили пару, что в еде нет орехов.

После того как мужчина съел ещё один чуро, его состояние вновь ухудшилось.

Врачи не смогли спасти жизнь туриста

Когда пара отправилась обратно в свою квартиру, где остался автоинъектор EpiPen для экстренного введения адреналина, у Гарри начались серьезные проблемы с дыханием. На станции метро его девушка побежала за препаратом, но, вернувшись, обнаружила, что мужчина потерял сознание.

Бригада скорой помощи прибыла примерно через десять минут. Медики ввели туристу адреналин, однако по дороге в больницу у него остановилось сердце. Врачам удалось восстановить сердцебиение, но из-за нехватки кислорода мозг получил необратимые повреждения.

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Несмотря на лечение в больнице Ramos Mejía в Буэнос-Айресе, спасти мужчину не удалось. Аппарат жизнеобеспечения отключили, и 7 ноября 2025 года Гарри скончался в присутствии родных.

Что обнаружили в десерте

Как сообщает Daily Mail, после смерти Гарри его отец и брат посетили то же самое кафе и заказали такие же чуро и горячий шоколад. Они также уточнили у сотрудников, содержат ли продукты арахис, и снова получили отрицательный ответ.

Однако лабораторный анализ образца десерта выявил в нём 20 мг белка арахиса на килограмм продукта.

Помощница коронера Корнуолла и островов Силли Эмма Хиллсон пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной анафилактического шока, нарушения дыхания и последующего необратимого повреждения мозга стал именно арахисовый белок в чуро. Смерть мужчины квалифицировали как несчастный случай.

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Гарри Китто работал парикмахером и фотографом и путешествовал по Южной Америке, в частности посетил Перу, где прошел маршрут Салкантай и поднялся на Мачу-Пикчу. До возвращения домой в Великобританию ему оставалось всего несколько дней.

После смерти родственники описали Гарри как добросердечного, любознательного и жизнерадостного молодого человека, который до последнего боролся за жизнь. Сбор средств на его репатриацию из Аргентины получил значительную поддержку, а оставшиеся средства организаторы планировали передать благотворительному фонду Natasha Allergy Research Foundation.

Напомним, что в Таиланде некоторые привычные для туристов вещи могут обернуться крупным штрафом, депортацией, лишением свободы или даже смертной казнью.

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