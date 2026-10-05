В Карпатах обнаружили тело человека: что известно

Реклама

В Карпатах в течение двух дней спасатели помогли заблудившейся во время спуска с горы туристке, а также транспортировали тело мужчины, который умер возле вершины Хомяка.

Об этом сообщает ГСЧС.

Реклама

Как сообщили горные спасатели, 3 октября они получили сообщение о том, что у вершины горы Хомяк мужчине стало плохо, после чего он потерял сознание.

Реклама

На место происшествия отправились спасатели из Ворохты. Они обнаружили мужчину без признаков жизни. После проведения необходимых следственных действий его тело транспортировали в село Татаров и передали сотрудникам полиции.

На следующий день, 4 октября, помощь пригодилась туристке из Изюма. При спуске с горы Малый Горган женщина потеряла ориентир и не могла самостоятельно продолжить движение.

Спасатели поддерживали с ней телефонную связь, установили ее местонахождение, после чего нашли туристку и сопровождали в село Поляница. В медицинской помощи она не нуждалась.

Спасатели призывают туристов ответственно готовиться к походам в горы: предварительно проверять прогноз погоды, оценивать свои силы, брать соответствующую одежду, обувь и снаряжение, а также следить за зарядом телефона. Перед выходом в горы следует сообщить близким свой маршрут и ориентировочное время возвращения.

Реклама

Напомним, с конца февраля в Карпатах разыскивали доцента Одесского национального технологического университета Алексея Ходакова, пропавшего во время похода в Закарпатье. Его тело нашел другой турист в лесном массиве урочища Турбат у горы Матияска на Тячевщине. Личность погибшего уже установлена, тело передано на экспертизу. Ходаков имел многолетний опыт горных походов и был хорошо экипирован.

Новости партнеров