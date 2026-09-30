11 месяцев на позициях в "килл-зоне": бойцы Николай и Алексей рассказали, как выжили без ротаций и кто их спас

Воины провели почти год на позициях

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Они провели 11 месяцев на передовой, на позициях, куда порой было невозможно даже доставить воду и еду. Это история пехотинцев 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Операцию по их выводу, а фактически спасению, побратимы готовили четыре месяца. Это был чрезвычайно сложный и рискованный план, и в борьбе за возможность ротации пехотинцев погиб не один побратим.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

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«Как могли, так и выживали»: бойцы шокировали своими историями

Бойцы 59-й бригады — 51-летний Николай из Смелы и 41-летний Алексей из Львова — общаются с журналистами только на пятый день после того, как им удалось выйти с передовой.

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На позиции они отправились еще в начале октября прошлого года. Планировалось, что они пробудут там не более двух месяцев.

«Думали, с Нового года. Обещали, будто после Нового года выведут. Потом появилась надежда, что чуть позже, говорили, что в феврале будут выводить», — вспоминают защитники.

Со временем стало ясно: застряли надолго. Самой большой проблемой была вода. Зимой еще как-то выкручивались — растапливали снег.

«После зимы вода начала уходить. Поэтому мы выкопали ямку, поставили туда ящик и пили воду оттуда. Заказывали таблетки для очистки воды, но это же та самая хлорка. Потом так и пили ее», — рассказывают бойцы.

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О том, чтобы помыться, за эти 11 месяцев речь вообще не шла:

«А помыться — это уже было бы шикарно. Салфеткой работать или, если есть сухой душ — сухим душем».

Четыре месяца подготовки спасательной операции

За эти месяцы «килл-зона» растянулась на многие километры: враг инфильтрировался и проникал в тыл украинских подразделений, а небо оказалось под полным контролем вражеских дронов.

Через 7 месяцев позиции, на которых застряли бойцы, передали в зону ответственности батальона «Да Вінчі». Заместитель командира батальона с позывным «Афер» рассказывает, что вместе с обширным участком фронта им досталась и сложная задача — как вытащить людей.

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«К тому моменту они уже провели более 250 дней на позициях. Но для того, чтобы вообще вести разведку перед ними, нужно было удвоить количество экипажей аэроразведки. Чтобы наносить огневые удары — удвоить количество средств. А чтобы построить совершенно новую логистику — требовалось утроить количество экипажей тяжелых бомбардировщиков, значительно больше наземных робототехнических комплексов и отдельные экипажи бронетехники», — объясняет «Афер».

Это была масштабная операция: сначала нужно было восстановить снабжение продовольствием и водой, выбить врага с этих территорий, подготовить парням замену и дождаться условий для проведения ротации с минимальными потерями.

«Это вся территория, которую сначала нужно было отштурмовать, а затем зачистить — для того, чтобы вообще появился какой-то путь, по которому можно было бы заменить этих людей», — добавляет военный.

13 километров измученные бойцы шли пешком

Выводить побратимов должны были проводники — бойцы с псевдонимами «Явир» и «Егерь».

«Сейчас людей нужно отправлять на позиции довольно далеко. Мы как раз помогаем бойцам добраться до позиций, где они сменяют других, и выводим тех, кого сменили. Помогаем, потому что знаем маршрут, знаем, где укрытия, чтобы безопаснее выйти», — рассказывают проводники.

Ротация более двух десятков позиций растянулась на 5 недель. После почти года, проведенного в ограниченном пространстве, обессиленным пехотинцам было крайне трудно продвигаться вперед.

Бойцы преодолевали путь в несколько этапов через промежуточные позиции, но на заключительном отрезке решили идти без остановок:

«Уже после первых восьми километров я просто держался за штаны — настолько было тяжело. В первый день мы прошли два километра и остановились на позиции. Затем за второй и третий дни прошли 10 километров. И когда наступил подходящий момент, нам сказали переночевать еще на одной позиции, но мы ответили, что лучше сразу вырваться, чтобы все уже осталось позади. И мы все 13 километров прошли до места эвакуации».

Когда бойцы добрались до места, где смогли пересесть в бронетехнику, они сделали совместное фото на память.

«Приезжаем в безопасное место, и тогда они звонят родным, говорят, что живы и здоровы. Один плакал, я видел. Мы тоже рады, что выполнили свою работу», — делятся проводники.

Фото, сделанное во время спасения бойцов

Цена спасения и возвращения к жизни

История закончилась счастливо для тех, кто вернулся, но цена этого была чрезвычайно высокой: среди тех, кто ждал ротации, и среди тех, кто отправлялся их освобождать, есть погибшие.

Сейчас мужчины, которые 11 месяцев воевали и выживали в нечеловеческих условиях, проходят лечение и реабилитацию и радуются простым бытовым мелочам.

Впереди у бойцов месяц отпуска.

«Хочу за 7 лет увидеть сына. Руководство приезжало и сообщило, что есть разрешение — можно выехать за границу. Хочу наконец-то навестить его», — делится планами боец.

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