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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне нанесли массированный удар КАБами: есть раненые и разрушения

Российские войска атаковали Сумы шестью управляемыми авиабомбами. Предварительно травмированы шесть человек, повреждены дома, городская инфраструктура и гражданское предприятие.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне массированно атаковали Сумы

Россияне массированно атаковали Сумы, Фото: иллюстративное / © из соцсетей

Российские войска нанесли удар по Сумам, выпустив шесть управляемых авиационных бомб. Известно о раненых и попадании в предприятие.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского главы Сум Артем Кобзарь.

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По предварительным данным, в результате вражеской атаки травмированы шесть человек. Удар пришелся на несколько объектов: взрывы были зафиксированы на трех локациях в Ковпаковском районе Сум, а также в Песчанском старостинском округе.

В результате обстрелов разрушений подверглись городская инфраструктура, частные жилые дома и гражданское промышленное предприятие.

На всех локациях работают экстренные и коммунальные службы.

Они ликвидируют последствия попаданий, пока профильные специалисты выясняют окончательное количество пострадавших и масштабы нанесенного ущерба.

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Напомним, Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. По информации ПАО «Центрэнерго», вражеский удар пришелся на генерирующее оборудование станции. Другие детали о последствиях обстрела пока не раскрывают из соображений безопасности.

Специалисты оценят состояние поврежденного оборудования и объем необходимых работ, чтобы начать восстановление, как только это позволит ситуация безопасности.

В «Центрэнерго» подчеркнули, что враг сознательно целит по энергетике накануне отопительного сезона, чтобы оставить украинцев без света и тепла и выразили уверенность в том, что страна выстоит.

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