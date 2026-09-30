Россияне нанесли массированный удар КАБами: есть раненые и разрушения

Россияне массированно атаковали Сумы, Фото: иллюстративное / © из соцсетей

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Российские войска нанесли удар по Сумам, выпустив шесть управляемых авиационных бомб. Известно о раненых и попадании в предприятие.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского главы Сум Артем Кобзарь.

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По предварительным данным, в результате вражеской атаки травмированы шесть человек. Удар пришелся на несколько объектов: взрывы были зафиксированы на трех локациях в Ковпаковском районе Сум, а также в Песчанском старостинском округе.

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В результате обстрелов разрушений подверглись городская инфраструктура, частные жилые дома и гражданское промышленное предприятие.

На всех локациях работают экстренные и коммунальные службы.

Они ликвидируют последствия попаданий, пока профильные специалисты выясняют окончательное количество пострадавших и масштабы нанесенного ущерба.

Атаки на Украину 30 сентября: россияне уготовили по Трипольской ТЭС

Напомним, Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. По информации ПАО «Центрэнерго», вражеский удар пришелся на генерирующее оборудование станции. Другие детали о последствиях обстрела пока не раскрывают из соображений безопасности.

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Специалисты оценят состояние поврежденного оборудования и объем необходимых работ, чтобы начать восстановление, как только это позволит ситуация безопасности.

В «Центрэнерго» подчеркнули, что враг сознательно целит по энергетике накануне отопительного сезона, чтобы оставить украинцев без света и тепла и выразили уверенность в том, что страна выстоит.

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