Росіяни завдали масованого удару КАБами: є поранені та руйнування

Росіяни масовано атакували Суми, Фото: ілюстративне / © із соцмереж

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Російські війська завдали удару по Сумах, випустивши шість керованих авіаційних бомб. Відомо про поранених та влучання у підприємство.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

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За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки травмовано шістьох людей. Удар припав на кілька об’єктів: вибухи зафіксували на трьох локаціях у Ковпаківському районі Сум, а також у Піщанському старостинському окрузі.

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У результаті обстрілу руйнувань зазнали міська інфраструктура, приватні житлові будинки та цивільне промислове підприємство.

Наразі на всіх локаціях працюють екстрені та комунальні служби.

Вони ліквідовують наслідки влучань, поки профільні фахівці з’ясовують остаточну кількість постраждалих та масштаби завданих збитків.

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Нагадаємо, Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок чергової російської атаки. За інформацією ПАТ «Центренерго», ворожий удар припав на генерувальне обладнання станції. Інші деталі щодо наслідків обстрілу наразі не розкривають із міркувань безпеки.

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Фахівці оцінять стан пошкодженого обладнання та обсяг необхідних робіт, щоб розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У «Центренерго» підкреслили, що ворог свідомо цілить по енергетиці напередодні опалювального сезону, аби залишити українців без світла й тепла, та висловили впевненість у тому, що країна вистоїть.

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