Російський дрон

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Росія завдала удару по продуктовому супермаркету «Фора» в Іванковичах, що під Києвом. Влада підтвердила атаку на супермаркет.

Моторошні кадри наслідків публікують місцеві пабліки.

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Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа.

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На місце направили бригади екстреної медичної допомоги. Попередньо там можуть бути потерпілі.

На опублікованих кадрах чути, як люди кличуть на допомогу після влучання в супермаркет, над яким здіймається дим.

Згодом посадовець уточнив, що постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу. У жінки виникла гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

Станом на 11:20 рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету.

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Атака по Києву та області 30 вересня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня у Києві внаслідок російського обстрілу на столицю сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Відомо про загиблих та постраждалих. «Прилетіло» біля західного посольства у Шевченківському районі та по складу.

Також Росія атакувала Київську область, внаслідок чого загинула дитина, ще троє людей травмовані. Наслідки фіксують у декількох районах. Зокрема, у Вишгородському районі внаслідок російського удару зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

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