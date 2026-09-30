Росія запустила по Україні протикорабельні ракети і балістику: скільки вдалося збити, а де досі летять цілі

Повітряна тривога, атака / © ТСН

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У ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та 188 ударних безпілотників. Основним напрямком ворожого удару стала Київщина.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася від 18:00 29 вересня. Російська армія запускала протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс» із Курської області, а також балістичні ракети «Іскандер-М» і С-400 із Воронезької та Брянської областей РФ.

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Крім того, противник застосував 188 ударних БпЛА, серед яких були дрони типу Shahed, зокрема 86 реактивних, «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 160 ворожих цілей, зокрема:

5 ракет — «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс»;

155 безпілотників — Shahed, «Гербера» та БпЛА інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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У Повітряних силах зазначили, що атака РФ триває. Станом на ранок у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що у небі станом на ранок

За даними ПС, у небі перебувають:

група реактивних БпЛА курсом на Кременчук з півдня;

реактивні БпЛА курсом на Луцьк з Рівненщини;

реактивні БпЛА в напрямку Вінниці зі сходу;

реактивні БпЛА в напрямку Києва зі сходу, півдня та півночі.

Атака Росії на Україну 30 вересня

Внаслідок російської атаки на Київ 30 вересня сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Наслідки фіксують у Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському районах. Відомо, що через ворожий обстріл загинули дві жінки. Також чотири людини постраждали, з яких одну людину госпіталізовано.

Внаслідок нічної атаки РФ на Київщину загинула дитина, ще троє людей постраждали. У Вишгороді рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей, однак згодом під уламками виявили тіло ще однієї дитини. У Вишгородському районі пошкоджені та зруйновані приватні будинки, виникли пожежі. У Бучанському районі пошкоджені три приватні будинки, 11 автомобілів і два складські приміщення, також зафіксовані пошкодження інфраструктури у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах.

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