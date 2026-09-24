Балістика Путіна вбила людину дорогою до укриття: подробиці кривавої атаки на Київ (фото, відео)

Росія атакувала Київ / © Управління ДСНС Києва

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Двоє загиблих і щонайменше восьмеро потерпілих — такі важкі наслідки нічної масованої атаки російських військ по Києву. Чотирьох людей медики госпіталізували, про що повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Росіяни гатили по Києву балістичним озброєнням. Руйнування та пожежі зафіксовано одразу в кількох районах міста.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Удари по медзакладах, житловому сектору та гуртожитку

На Подолі уламки ракети впали поруч із пологовим будинком. У медичному закладі вибито вікна та пошкоджено частину фасаду будівлі. Серед пацієнтів, за попередніми даними, потерпілих немає. Також зазнав пошкоджень клініко-діагностичний центр, розташований поруч. На парковці біля медзакладу спалахнули автомобілі — одна людина загинула безпосередньо на місці.

Наслідки атаки по пологовому / © ТСН

У Дніпровському районі уламки впали у двір приватної садиби, через що будинок зазнав часткових руйнувань. Пожежу, що спалахнула, надзвичайники вже ліквідували та врятували одну людину. Загалом на Лівому березі постраждало ще кілька будівель, серед яких 16-поверхівка та адміністративна споруда.

Наслідки ворожого удару фіксують і в Соломʼянському районі. Там частково зруйновано складські будівлі з подальшим займанням. Трьох поранених медики терміново забрали до лікарні. Окрім цього, ворожі уламки через вікно влетіли у гуртожиток одного з закладів вищої освіти, де в цей час перебували студенти.

У мережі також поширюють світлину бойової частини ракети (попередньо — «Іскандер»), яка впала просто посеред житлового двору й дивом не здетонувала.

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Робота ППО: знищено 227 ворожих цілей

Цієї ночі українська протиповітряна оборона знищила 227 ворожих цілей.

Росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та випустили 282 ударні дрони різних типів. Основними напрямками ворожого удару стали Одещина та Київщина.

За попередніми даними сил ППО, збито:

4 ракети «Циркон»;

3 балістичні ракети «Іскандер»;

1 ракету «Бандероль»;

219 безпілотників.

Зафіксовано влучання на 13 ділянках, а також падіння уламків на 10 ділянках. Атака триває, у повітряному просторі досі перебувають десятки ворожих БпЛА.

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Що відбувається на місці обстрілу біля пологового будинку

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко перебуває біля пологового будинку, біля якого вибухнула російська ракета.

«Під час тривоги там дійсно були люди, немовлята. Вони встигли спуститись до укриття. Там було 20 немовлят та 26 вагітних жінок. Були також люди із сусідніх будинків та пацієнти інших відділень. Обійшлось без постраждалих. Як розказала нічна зміна, яка приймала ці пологи, одна жінка в укритті народила хлопчика», — каже Юлія Кирієнко.

Лікар розповів, що медичний заклад працює у штатному режимі, попри пошкодження. А під час тривоги там навіть народилось немовля.

«Народила жінка хлопчика. Чудового хлопчика», — каже директор Київського міського пологового будинку №2 Олександр Забудський.

У пологовому немає потерпілих, проте поруч, біля парковки, загинула людина. Попередньо відомо, що людина намагалась добратись до укриття.

«Неподалік парковки загинула людина, яка намагалась дістатись до укриття», — сказала Юлія Кирієнко.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня Росія ракетами завдала смертельного удару по Києву.

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