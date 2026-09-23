Понад годину на даху під вибухи: на Майдані в Києві чоловік погрожував суїцидом під час атаки дронів

У Києві врятувади чоловіка / © Pixabay

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У Києві на Майдані Незалежності сталася надзвичайна подія: чоловік виліз на дах житлового будинку поблизу готелю «Козацький» і погрожував накласти на себе руки. Інцидент стався просто під час затяжної повітряної атаки на столицю.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, на кадрах з місця події видно людину на краю даху, з якою з сусідніх балконів намагалися вести діалог правоохоронці.

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У поліції Києва підтвердили інформацію. Попри вибухи та роботу сил ППО, чоловік продовжував залишатися на небезпечній висоті тривалий час. На місці події чергували медики «швидкої» та велика кількість правоохоронців.

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Спочатку перемовини з чоловіком проводили патрульні поліцейські, згодом до процесу долучилися фахові психологи. Завдяки злагодженим діям правоохоронців людину вдалося переконати відмовитися від фатального кроку.

«Чоловіка вмовили спуститися з даху будинку. Він просидів там близько півтори години. Наразі з ним усе гаразд, із ним працюють психологи, а правоохоронці з’ясовують усі обставини події», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, зранку 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. Від ранку вже кілька разів лунали сирени через загрозу дронів. Час від часу гриміли сильні вибухи. У столиці багато «прильотів». Кількість жертв зросла до двох.

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