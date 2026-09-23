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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Понад годину на даху під вибухи: на Майдані в Києві чоловік погрожував суїцидом під час атаки дронів

Під час атаки РФ на Київ чоловік понад півтори години просидів на даху будинку на Майдані Незалежності, погрожуючи вкоротити собі віку.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві врятувади чоловіка

У Києві врятувади чоловіка / © Pixabay

У Києві на Майдані Незалежності сталася надзвичайна подія: чоловік виліз на дах житлового будинку поблизу готелю «Козацький» і погрожував накласти на себе руки. Інцидент стався просто під час затяжної повітряної атаки на столицю.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, на кадрах з місця події видно людину на краю даху, з якою з сусідніх балконів намагалися вести діалог правоохоронці.

У поліції Києва підтвердили інформацію. Попри вибухи та роботу сил ППО, чоловік продовжував залишатися на небезпечній висоті тривалий час. На місці події чергували медики «швидкої» та велика кількість правоохоронців.

Спочатку перемовини з чоловіком проводили патрульні поліцейські, згодом до процесу долучилися фахові психологи. Завдяки злагодженим діям правоохоронців людину вдалося переконати відмовитися від фатального кроку.

«Чоловіка вмовили спуститися з даху будинку. Він просидів там близько півтори години. Наразі з ним усе гаразд, із ним працюють психологи, а правоохоронці з’ясовують усі обставини події», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, зранку 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. Від ранку вже кілька разів лунали сирени через загрозу дронів. Час від часу гриміли сильні вибухи. У столиці багато «прильотів». Кількість жертв зросла до двох.

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