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Понад годину на даху під вибухи: на Майдані в Києві чоловік погрожував суїцидом під час атаки дронів
Під час атаки РФ на Київ чоловік понад півтори години просидів на даху будинку на Майдані Незалежності, погрожуючи вкоротити собі віку.
У Києві на Майдані Незалежності сталася надзвичайна подія: чоловік виліз на дах житлового будинку поблизу готелю «Козацький» і погрожував накласти на себе руки. Інцидент стався просто під час затяжної повітряної атаки на столицю.
Як повідомляють очевидці в соцмережах, на кадрах з місця події видно людину на краю даху, з якою з сусідніх балконів намагалися вести діалог правоохоронці.
У поліції Києва підтвердили інформацію. Попри вибухи та роботу сил ППО, чоловік продовжував залишатися на небезпечній висоті тривалий час. На місці події чергували медики «швидкої» та велика кількість правоохоронців.
Спочатку перемовини з чоловіком проводили патрульні поліцейські, згодом до процесу долучилися фахові психологи. Завдяки злагодженим діям правоохоронців людину вдалося переконати відмовитися від фатального кроку.
«Чоловіка вмовили спуститися з даху будинку. Він просидів там близько півтори години. Наразі з ним усе гаразд, із ним працюють психологи, а правоохоронці з’ясовують усі обставини події», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.
Нагадаємо, зранку 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. Від ранку вже кілька разів лунали сирени через загрозу дронів. Час від часу гриміли сильні вибухи. У столиці багато «прильотів». Кількість жертв зросла до двох.